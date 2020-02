El fichaje que pudo cambiar la historia de Cristiano Ronaldo. El Presidente de Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, confesó que tuvieron la oportunidad de fichar a Cristiano Ronaldo. El directivo francés reveló que cuando el ‘Bicho’ tenía 16 años estuvo cerca de emigrar a Francia.

En entrevista con el medio italiano ‘Tuttosport’, el directivo francés relató la historia de cuando intentar firmar al lusitano.

“Estuve cerca de ser el primer presidente de cristiano Ronaldo. Durante un torneo juvenil en Portugal le conocimos. Tenía 15 o 16 años y ya era muy fuerte”, reveló el presidente de Lyon.

“Intentamos comprárselo al Sporting, pero por desgracia no pudimos. Todavía tengo la satisfacción de ver el comienzo de una gran historia. Cristiano es una locura y no me sorprende que con 35 años todavía tenga un promedio goleador increíble”, abundó.

El fichaje que pudo cambiar la historia de Cristiano Ronaldo

Para el presidente de Lyon, el ‘Bicho’ y Lionel Messi ‘gobiernan’ el futbol mundial. Sin embargo, considera a Cristiano un peldaño por encima de la ‘Pulga’.

“Messi me gusta mucho, él y Cristiano son dos fenómenos. Sin embargo, el número uno es Cristiano Ronaldo. Es el más fuerte y el más efectivo. Yo no decidí el último Balón de Oro. Si fuera por mí, lo habría ganado Cristiano Ronaldo”, declaró el presidente de Lyon.

Ronaldo comenzó su historia en el fútbol profesional a los 17 años de edad, al jugar una temporada con el Sporting de Lisboa.

Posteriormente pasó a Inglaterra con el Manchester United, equipo con el que jugó durante seis temporadas. En el 2009 llegó al Real Madrid, en donde permaneció hasta el 2018. Su último brinco fue a la Serie A, donde actualmente figura en la Juventus.

Síguenos en Facebook ED deportes