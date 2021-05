El estilo del FBI: las siete C de la excelencia.

Por Roberto Matosas.

THE Federal Bureau of Investigation es una institución estadounidense respetada que tuvo sus inicios en 1908. Sus más de 100 años de desempeño excepcional, dice el exjefe de contrainteligencia Frank Figliuzzi, se atribuyen al código organizacional que exigía excelencia interna en todo momento, desde todos. Lo llama el estilo del FBI.

En El FBI manera: Dentro Código de Excelencia de la Oficina , Figliuzzi organiza y explica que el código y cómo se mantiene como Los Siete C de. Vale la pena considerar estos siete valores en cualquier contexto.

Código

El código refleja los valores fundamentales que comparten todos en la organización.

Si no ha establecido puntos de referencia de comportamiento básicos en su empresa, organización, equipo o familia, debería hacerlo. No tienen que ser numerosos; de hecho, no deberían serlo. Demasiadas reglas pueden convertirse rápidamente en ninguna regla. Determina qué tipo de conducta socava tanto lo que tú o tu grupo defienden como para representar una amenaza existencial. Comunique esas “zonas de peligro” de forma clara y frecuente.

El FBI, como institución, hace cumplir el código e investiga las desviaciones de ese código: la Constitución de los Estados Unidos y el código penal. Vivir su propio código se vuelve fundamental para ese proceso, especialmente en un entorno político en el que realmente no hay código.

No puedes vivir con dos códigos a la vez. Tampoco puede detectar y evitar los tipos de códigos y conductas que amenazan sus valores si ni siquiera desarrolla un fuerte sentido de lo que valora. Nunca verá venir la amenaza. Puede que no muramos por la ausencia de un código, pero independientemente de quiénes seamos, nuestras vidas y medios de vida mejoran cuando sabemos lo que representamos.

Conservancy

El FBI es una reserva. Me gusta su terminología aquí. Al igual que la mayordomía, la conservación es “un esfuerzo colectivo para preservar y proteger el verdadero valor de un lugar o cosa. Las personas en la conservación acuerdan convertirse en administradores responsables de mantener una entidad más grande que ellos mismos “.

La rendición de cuentas es clave aquí. Y todos en el FBI son responsables ante alguien, y cuanto más alto asciendes, más responsables eres.

El estilo del FBI: las siete C de la excelencia.

Menciona brevemente los pasos en falso de Jim Comey en 2017. Comey puso en duda al FBI cuando se permitió meterse en el drama político de la época. Es humano, pero Figliuzzi dice que básicamente se redujo al hecho de que olvidó ante quién era responsable. Es difícil no volverse político, incluso cuando se escribe un libro como este, pero es fundamental para la credibilidad del FBI que no se considere político. Como Figliuzzi aconseja más adelante en el libro, “ A veces, tener una visión más amplia de su misión puede ayudarlo a preservar sus valores. “

Figliuzzi señala que las familias también necesitan conservadores. Y su esposa cumplió ese papel.

Claridad

La claridad se aplica de varias formas. La claridad incluye “líneas brillantes”; esas líneas, que cuando se cruzan, te despiden. Claridad de código.

La necesidad de claridad en la información para la toma de decisiones y la claridad para saber cuándo tiene suficiente o todo lo que va a obtener. “Necesita saber cuándo exigir claridad y cuándo simplemente alejarse”.

Y existe la claridad de propósito y principio que le ayudan a saber cuándo decir que sí y cuándo alejarse.

Con demasiada frecuencia, cuando las organizaciones enfrentan desafíos para sus estándares más importantes, se involucran en un análisis de costo-beneficio para decidir si defender sus valores fundamentales. Esas organizaciones no reconocen que los estándares que vale la pena definir son estándares que vale la pena defender.

Consecuencias

No debería haber sorpresas en lo que respecta a las consecuencias. Un código debe tener repercusiones cuando se viola, o simplemente es un “escaparate”.

Un código que no se aplica rápidamente se convierte en una mentira que socava toda su operación. No puede simplemente desear que un código cumpla; las personas deben comprender que hay un precio que pagar si ponen en peligro la salud colectiva del equipo en general. Las consecuencias ponen los dientes en un código.

Una familia, una empresa o un país que es tímido a la hora de desencadenar las consecuencias establecidas pueden esperar que los límites se empujen repetidamente hasta el punto de romperse.

Compasión

Un código sin compasión no funciona por mucho tiempo. La compasión y las consecuencias van de la mano. A veces, la compasión significa mirarse en el espejo para ver cómo usted o un sistema disfuncional conducen a un mal juicio o un comportamiento incorrecto.

La compasión proporciona el equilibrio necesario a lo que podría ser un proceso duro y frío. Tan seguro como las personas necesitan saber que sus líderes han establecido líneas brillantes en la conducta, también necesitan confiar en que esos líderes los tratarán como seres humanos valiosos. Es por eso que los buenos líderes adoptan un enfoque holístico para sopesar las consecuencias al evaluar el historial total de un empleado, el contexto que lo llevó a su error y la capacidad de ese miembro del equipo para superar sus irregularidades.

Credibilidad

La credibilidad es la base de una organización o grupo basado en valores. Y eso se aplica tanto dentro de la organización como sobre la organización. “La gente debe creer en nosotros y en los valores que representamos. Es la credibilidad lo que determina si los valores sobreviven más allá de las personalidades de los líderes individuales “.

El estilo del FBI: las siete C de la excelencia.

La preservación creíble de los principios ocurre cuando el proceso está codificado, es objetivo y completo. La codificación significa que el proceso no solo debe estar por escrito, sino que también debe ser fácilmente accesible, comprensible y tomado en serio.

La credibilidad no se trata de ser perfecto, se trata de ser confiable. Confiado para hacer lo correcto incluso cuando es doloroso.

Coherencia

La coherencia tiene que ver con la intencionalidad. Ayuda a preservar lo que realmente importa.

Había una belleza y sencillez en establecer un ritmo que iba más allá de la mera rutina. Estoy hablando de desarrollar un sistema en tu vida, tu trabajo o tus estudios, y seguir con él si funciona, o modificarlo si no funciona. Un sistema consistente. No solo improvisando.

Pero como señala Figliuzzi, eso no debe confundirse con rigidez. La coherencia puede significar, a veces, redefinir “todo su enfoque para mantener la coherencia con sus valores”, como lo hicieron después del 11 de septiembre.

El cambio no debería ser algo que le suceda a la gente, debería ser algo que le pase a la gente. Es fundamental que todos los involucrados comprendan que adaptarse no significa abandonar los valores o la misión. Por el contrario, los cambios propuestos deben reflejar cómo esos cambios no solo son consistentes con sus valores, sino que son vitales para preservarlos.

Aunque pueda parecer contradictorio, la consistencia y el cambio se unen en la cadera. Para preservar nuestros valores fundamentales, todos inevitablemente debemos cambiar, adaptarnos y hacer la transición a nuevas formas de preservar y promover lo que valoramos.

Observa que “los errores más notorios del FBI ocurren principalmente cuando sus líderes actúan en contra de sus propias reglas”. Así que construya sistemas que hagan más difícil fallar.

El estilo del FBI: las siete C de la excelencia.

Entretejidos en la explicación de cada una de estas cualidades hay historias del 11 de septiembre, persecuciones interestatales, Quantico, ántrax, espionaje, contraterrorismo, homicidios y mucho más para ilustrar su punto. The FBI Wayes una lectura muy rentable e interesante. Y bien vale la pena dedicar su tiempo a los principios que se aplican en cualquier lugar.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen