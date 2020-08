El enojo de LeBron James por la reanudación de la NBA. LeBron James, jugador de los Lakers de Los Ángeles, expresó su enojo por la posible reanudación de los playoffs de la NBA. El talentoso jugador considera que las acciones para detener los actos de injusticia que sufre la raza negra se deben realizar lo antes posible.

Este jueves, la NBA acordó posponer su segundo día de actividades. Los playoffs se reanudarían entre el viernes 28 y sábado 29 de agosto. Entre esos partidos está el de Lakers de LeBron ante los Portland Blazers.

Debido al posible regreso de la pelota a la duela, LeBron James usó sus redes sociales para manifestar su enojo. El histórico jugador de la NBA aseguró que hablando no es cómo se deben solucionar esta situación.

“Los cambios no suceden sólo hablando. Suceden acciones y necesitan suceder ahora. Por mis hijos y por la comunidad de todo el país, está en nosotros hacer la diferencia #BlackLivesMatter“, escribió James en su cuenta de Twitter.

Change doesn’t happen with just talk!! It happens with action and needs to happen NOW! For my @IPROMISESchool kids, kids and communities across the country, it’s on US to make a difference. Together. That's why your vote is @morethanavote ✊🏾 #BlackLivesMatter

— LeBron James (@KingJames) August 27, 2020