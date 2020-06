El duro mensaje de Guardiola contra el racismo: “Me da vergüenza”. La pelota de la Premier League volvió a rodar y se sumó a las protestas contra el racismo. A jugadores como Jadon Sancho y Marcelo, se sumó la voz de Pep Guardiola, técnico del Manchester City que condenó la discriminación racial.

Tras la contundente victoria de su equipo ante el Arsenal de su ex colega, Mikel Arteta, Pep aseguró que deben pedir perdón por el trato a las personas de color en los últimos 400 años.

En esa misma línea, Guardiola celebró los mensajes de apoyo que se han dado alrededor del mundo para combatir las injusticias que sufren las personas de color. Para el timonel de los ‘Citizens’, son importantes las manifestaciones y los gestos que han llegado de todos lados, para concientizar de lo que está pasando.

"I'm embarrassed, I'm ashamed of what white people have done to black people."

Pep Guardiola discusses the #BlackLivesMatter movement after the entire Manchester City squad and coaching staff took a knee ahead of tonight's match as a sign of support. 👊 pic.twitter.com/kJiGMLAKJJ

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 17, 2020