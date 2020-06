El duro castigo que recibió el niño que invadió el campo para ver a Messi. Cuando uno es pequeño hace cualquier locura por conocer a sus ídolos. Un joven francés invadió el partido entre Barcelona y Mallorca con la intención de sacarse una foto con Lionel Messi. Sin embargo, la jugada le salió mal al galo pues no se sacó el retrato con la ‘Pulga’ y encima pasará el verano castigado para pagar la multa.

La madre del joven hincha de Messi salió al quite y ofreció disculpas públicamente por la actitud de su hijo. La progenitora del francés considera que su pequeño no estaba consciente de la magnitud de sus acciones y aseguró que ‘no volverá a pasar’.

“Mi niño no era consciente de lo que hacía. Quiero pedir perdón en su nombre. Soy madre soltera con tres hijos y una situación económica mala. No volverá a pasar”, expresó entre lágrimas en las imágenes difundidas por la cadena Deportes Cuatro.

Además, la madre señaló que el pequeño pasará el verano castigado para poder pagar la multa que le impusieron las autoridades.

Tras ser detenido y luego liberado, el fanático de la ‘Pulga’ habló con los medios sobre cómo ingresó al terreno de juego.

“Lo tenía planeado desde antes del coronavirus. Messi es mi ídolo. Mi ilusión, mi sueño, es conseguir una foto con él, por eso llevaba meses, muchos meses, esperando este momento. He venido con mis amigos y, a los 40 minutos de juego, les he dicho ‘venga, que tengo que colarme’ y he saltado una valla de unos dos metros, he bajado tranquilamente las escaleras de la grada y he saltado al campo”, declaró el francés.