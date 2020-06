El divertido Tik Tok de Rubén Omar Romano con su nieta. La cuarentena ha explotado el lado creativo e ingenioso de muchas personalidades del futbol mexicano. Claro ejemplo es el veracruzano, Luis ‘Matador’ Hernández quien se ha convertido en una celebridad del Tik Tok. Ahora fue turno del timonel Rubén Omar Romano.

Así como lo hizo Ricardo Antonio La Volpe hace unas semanas, Rubén Omar Romano se trepó al ‘tren’ de Tik Tok con un divertido vídeo que generó sin fin de reacciones y comentarios.

En el filme se aprecia al ex jugador bailando con su nieta ‘Blinding Lights’, canción de ‘The Weeknd’. En el vídeo, tanto Romano como la pequeña realizan unos pasos de baile, mismos que se volvieron virales debido a la destreza de Rubén Omar.

“La pandemia me está volviendo loco, por darle el gusto a mi nieta me convenció de hacer un Tik Tok, no lo hice nada mal o cómo ven ja ja ja ja ja”, publicó Rubén Omar Romano.