Toni Kroos agarra la borrachera por culpa del Chelsea. El futbol está repleto de anécdotas desconocidas que con el paso del tiempo van viendo la luz. Toni Kroos, actual mediocampista del Real Madrid, recordó el día que agarró la borrachera tras perder la final de Champions League ante Chelsea cuando jugaba con el Bayern Múnich.

De acuerdo a una charla con el podcast ‘Einfach mal Luppen’, Kroos confesó que tuvo que ‘ahogar las penas en alcohol’ tras la derrota en penales del 2012 ante Chelsea.

El teutón confesó que en su borrachera pensó en hablarle a un doctor. Esto debido a que consideraba que su ingesta de alcohol requería asistencia médica.

De aquella final, Kroos aprendió una gran lección: mucho respeto por el tequila, bebida que según él no la puedo ver ni en pintura.

“Fue mi culpa que no me sintiera bien al día siguiente. Ese fue el punto que dije: ‘tomar alcohol no sirve de nada’. No pude mirar el tequila a partir esa noche y por eso lo dejé por completo. No me dolió́ y no lo extraño”, sentenció Toni Kroos.