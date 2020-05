El día que Sir Alex Ferguson dio un ‘baño de humildad’ a sus jugadores. Cuando alcanzan la fama, muchos futbolistas ‘pierden el piso’. Para fortuna de los jugadores del Manchester United, Sir Alex Ferguson les recordó sus ‘raíces’ y les dio un auténtico ‘baño de humildad’.

Durante una entrevista de Patrice Evra con el portal oficial del Manchester United, el francés relató aquella ocasión. El galo señaló que, tras un partido, él y sus compañeros no se detuvieron a atender a los fanáticos del United. La ‘insolencia’ de los jugadores no pasó desapercibida por Ferguson quien sorprendió a sus pupilos.

“Antes de subir al autobús estábamos realmente cansados y había una cola de fans. Los jugadores estaban como ‘si no firma uno, nadie tiene que hacerlo’. Así que fuimos directos al autobús, todos, y cuando me asomé por la ventana vi a Sir Alex Ferguson firmando cada autógrafo. Juro que debió estar firmando como 45 minutos. Firmó a todos y cada uno. Yo dije ‘chicos, cuando el jefe suba, estamos acabados’”, inició su relato Evra.

El multicampeón con el United recordó que una vez subido al autobús, Ferguson los reprendió. Les recordó que se deben a su público y que debían tener más consideración con ellos.

Pese a dicho incidente, Patrice Evra se mostró agradecido con Sir Alex Ferguson. Con el United, el francés levantó 15 títulos entre los que sobresalen una Champions League, un Mundial de Clubes y cinco Premier Leagues.

“Ferguson nos enseñó a todos a ser como un robot. No creo que yo fuera un ser humano cuando jugaba con el Manchester United. Cuando ganábamos partidos, o cuando alguien hacía algo bien, no estaba satisfecho. Siempre digo que Deschamps me enseñó que ganar es importante, pero que Ferguson me enseñó que ganar es algo normal”, sentenció Patrice Evra.