El día que Matador Hernández le cantó el tiro a Davino. Luis Hernández es hoy en día uno de los mejores ‘TikTokers’ a nivel nacional. Sin embargo, antes de reventar las redes con su creatividad, el ‘Matador’ fue un delantero letal en el área chica. El ariete veracruzano brilló con luz propia a finales de los noventa con Tigres, Necaxa, América y Selección Nacional donde tuvo un gran mundial en Francia 98’.

Con la irrupción del COVID-19 y la llegada de la cuarentena, ‘Matador’ regresó a los reflectores no por sus goles, sino por su ingenio en TikTok. Aprovechando su impacto mediático, Luis Hernández fue invitado por el Escorpión Dorado al ‘Escorpión al Volante’, donde el veracruzano habló a ‘calzón quitado’.

En charla con el Escorpión Dorado, Matador reveló varias anécdotas de su carrera como futbolista, destacando la ocasión cuando se fue a los golpes con Duilio Davino. Matador Hernández Escorpión Dorado

El día que el Matador le cantó el tiro a Duilio Davino

“Me enojé con él, con el buen Duilio, gran cuate. Estábamos en el América, fuimos a jugar a Brasil, en el interescuadras me hizo una falta, o algo así, no sé, y regresamos al hotel, pero yo me fui bien caliente. A las siete y media voy a tocarle al cuarto, él estaba con Pavel, me abre y me dice -qué onda compirri- le digo, -qué onda, ¿nos echamos un tiro o que?- pensé que me iba a decir que no, pero me dijo ‘va’, dije, valiendo madres… me caí, me pegué en la cabeza, vi estrellitas y ya ahí la dejamos”, explicó el ‘Matador’.

“Bar-Bar, el Disneylandia de los americanistas”

Su etapa como americanista fue una de las mejores épocas del ‘Matador’. En aquel entonces América tenía un gran plantel que apoyaba al veracruzano a sobresalir. Además, podían ‘romperla’ fuera de la cancha.

“Me tocó una época muy chingona en América porque siempre íbamos al Bar-Bar. Era Disneylandia para grandes, con buen ambiente. Éramos cuates todos y había un buen ambiente. Una cosa es en la cancha, yo me peleaba con todos jugando, y ya después nos encontrábamos en la Selección, en el antro, en el Bar-Bar y la pasábamos de maravilla”, relató el ‘Matador’.

