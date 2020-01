El día que Kobe Bryant ganó un Oscar

Ampliación: Kobe Bryant muere a los 41 años en accidente aéreo. El legendario basquetbolista Kobe Bryant murió a los 41 años en la ciudad de Calabasas, California al desplomarse el helicóptero en el que viajaba durante la mañana del domingo.

BREAKING: Kobe Bryant Has Died In A Helicopter Crash https://t.co/42oINV9ZUU — TMZ (@TMZ) January 26, 2020

Alrededor de las 10:00 horas (hora del Pacífico), el Departamento de Sheriff del Condado de Los Ángeles recibió una alerta sobre la caída de una aeronave en las montañas de Calabasas. Tras algunas horas sin novedades, el portal TMZ Sports reportó que entre los tripulantes del helicóptero siniestrado se encontraba Bryant, quien falleció en el lugar de los hechos.

Heart breaking 😢 Kobe Bryant dies in helicopter crash https://t.co/54qXRUL1wW — Rahul Sharma, MD (@Rahul2282Sharma) January 26, 2020

El Departamento de Sheriffs del Condado de Los Ángeles reportó la muerte de cinco personas en el accidente, cuatro tripulantes y el piloto. Aunque en su primera información no se menciona el nombre del ex jugador de los Lakers de Los Ángeles, algunos medios señalan como fuente este mismo departamento al confirmar el deceso de Bryant.

Kobe Bryant construyó una dinastía con Lakers

Kobe Bryant es considerado uno de los más grandes basquetbolista de la historia de la NBA. Fue seleccionado en el Draft de 1996 por los Hornets de Charlotte como parte de un acuerdo que tenía con los Lakers, en el que recibirían a Vlade Divac a cambio de seleccionar al jugador designado por los angelinos.

El 3 de noviembre de 1996, Bryant debutó con Los Ángeles y se convirtió en el basquetbolista más joven en ver acción en un partido de la NBA a la edad de 18 años y 72 días. En su cuarta temporada en la liga, Bryant formaría una dinastía de la mano de su compañero Shaquille O’Neal, bajo el mandato del histórico entrenador Phil Jackson.

Damn. I've never really been into basketball, but when legends like these just leave without a warning, that hurts. Rest in Peace Kobe. May your legacy be remembered by everyone. #KobeBryant pic.twitter.com/RRUcst6u9S — Scoot (@TheScootToot) January 26, 2020

Los Lakers de Los Ángeles regresaron a los primeros planos mundiales al conseguir un tricampeonato entre las temporadas de 1999-2000 y 2001-2002 y con esto Kobe Bryant se abrió camino entre los grandes de la liga y cimentó su nombre en una época en la que se vivía un cambio generacional en el circuito.

Ampliación: Kobe Bryant muere a los 41 años en accidente aéreo en California

En la campaña 2003-2004, los Lakers regresaron a la final pero fueron sorprendidos por los Pistones de Detroit. El 22 de enero de 2006, Bryant firmó la mejor actuación de su carrera al anotar 81 puntos en la victoria de su equipo 122-104 sobre los Raptors de Toronto. A pesar de su crecimiento, Kobe no pudo llevar de nueva cuenta a su equipo al título por un periodo de seis años.

You inspired a generation, Kobe. Rest in peace. ✨🖤 pic.twitter.com/KXNUCfI7aw — Alexa McGriff (@Alexa_McGriff) January 26, 2020

En 2008, Bryant fue nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA, sin embargo, su equipo cayó en la final. Un año después, los Lakers levantaron nuevamente el trofeo Larry O’Brien al superar al Magic de Orlando. Este fue el cuarto campeonato de la franquicia con Kobe y el primero desde la salida de O’Neal. La Mamba Negra fue nombrado el MVP del final por primera vez en su carrera.

We will miss you Kobe Bryant pic.twitter.com/S8HnsuEFmH — Zerses Kermani (@Zerses1) January 26, 2020

Una temporada después, Bryant condujo por tercer año consecutivo a Los Ángeles a la final de la NBA y en esta ocasión los Lakers chocharon ante los Celtics de Boston, en la repetición de un clásico de la liga. En siete trepidantes juegos, los angelinos superaron a los Celtics y obtuvieron el bicampeonato. Bryant fue elegido MVP de la final nuevamente.

My favorite @kobebryant photo after he and @SHAQ had just won their first championship together for the @Lakers. #ripkobe pic.twitter.com/ISEmMQ7Lid — Dustin Kennedy (@Drekennedy_83) January 26, 2020

La Mamba Negra se despidió con 60 puntos de la NBA

Los últimos años de su carrera, Kobe persiguió el sexto título que lo hubiera llevado a igualar lo realizado por Michael Jordan con los Bulls de Chicago. Las lesiones mermaron el desempeño del guardia y lo limitaron a 41 juegos entre 2013-2015.

Rip Kobe Bryant 🏀💔it's truly heart breaking news…rip to everyone involved in the helicopter crash…even the pilot who a lot of people don't aren't even asking about rn…bless your souls 🙏➕ pic.twitter.com/NNEu7jI40m — Dammy Aden🎨 (@Dammyaden1) January 26, 2020

El 29 de noviembre de 2015 anunció que se retiraría al finalizar la campaña. En su último partido, Bryant selló su despedida con una actuación histórica. La Mamba Negra cerró su ilustre carrera con 60 puntos ante el Jazz de Utah. Se convirtió en el jugador más viejo en marcar 60 o más unidades en un juego (37 años y 234 días) durante el triunfo de los Lakers 101-96 sobre Utah.

#Deportes | Kobe Bryant; su felicitación a LeBron James fue su último tuithttps://t.co/lZX8UPaawi pic.twitter.com/SGLj1IYZZQ — Milenio Tamaulipas (@MilenioTam) January 26, 2020

Al momento de su despedida, Kobe Bryant era el tercer máximo anotador de la historia de la NBA con 33, 643 puntos (fue superado una noche antes de su muerte por Lebron James, jugador de Lakers). Además, ganó cinco títulos de la NBA, fue nombrado MVP de la liga en una ocasión; dos veces fue MVP en las finales.

🌟 No fue un anillo de campeonato… fueron 5 🌟 No fue un oro Olímpico.. fueron DOS 🌟 No tuvo un número retirado… tuvo dos 🌟 No fue a un All Star… fue a 18 👏 Marcó una era 🙏 Kobe Bryant deja atrás un LEGADO HISTÓRICO ¡Hasta siempre leyenda! pic.twitter.com/oKATIHHO4o — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 26, 2020

Bryant fue elegido 18 veces al Juego de las Estrellas; 11 veces fue seleccionado al mejor equipo de la NBA. En dos ocasiones fue el máximo anotador de la temporada.

Las 20 temporadas que disputó con los Lakers de Los Ángeles son un récord para un jugador en un mismo equipo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.