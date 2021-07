El día que José Ramón Fernández fue perseguido por un productor de Televisa. A escasos días del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, recordamos la ocasión en que una broma de José Ramón Fernández provocó una bronca al interior del centro de comunicaciones de las olimpiadas de Atenas 2004 y la llegada de la policía militar al lugar, en un evento que pudo tener peores consecuencias que solo la anécdota.

Eugenio Derbez recordó una pelea de José Ramón Fernández con productor de Televisa en el baño



El ahora comentarista de ESPN mencionó que en una ocasionó tuvo que esconderse en un baño ante la amenaza de ser golpeado por un productor de Televisa, a quien le pidió no hacer producciones tan “malas”.

“La culpa la tuve que yo. Vi a un tipo que hablaba como cubano (productor de Televisa), pero cuando me acerqué dije: ‘¡Ah! Tú eres de Televisa, ¿te pido un favor?’. Me dijo que sí y le respondí: ‘Ya no hagan televisión tan mala'”, dijo Fernández en entrevista con Infobae.

El día que José Ramón Fernández fue perseguido por un productor de Televisa; el conductor tuvo que esconderse en un baño

El polémico conductor fue perseguido por el productor de Televisa por lo que se escondió en un baño. Ante el escándalo, la policía militar de Grecia llegó hasta el lugar y cortó cartucho, en un intento por calmar los ánimos.

Joserra salvó su pellejo gracias a la aparición de un joven que lo defendió en esta situación difícil. “Este joven llegó, era muy bueno en artes marciales. Se supo meter entre cuatro que querían entrar al baño, así que ya salí yo libre de todo, pero doy la vuelta y allí me encuentro a todos los de Televisa en su lugar, esperándome”, agregó.

Sin embargo, la bronca estuvo lejos de acabarse, debido a que Fernández fue encarado por un empleado de Televisa, quien estuvo cerca de irse sobre el entonces jefe de deportes de Tv Azteca. Joserra se alcanzó a meter al estudio asignado para la empresa del Ajusco y ahí terminó el espectáculo.

