El día que Haaland dejó a su novia para concentrarse en el futbol. Con Neymar con la cabeza en la samba y los escándalos, las próximas dos figuras del balompié mundial son sin duda alguna Kylian Mbappé y Erling Haaland. Este último, un auténtico desconocido hasta hace un par de año que saltó a la luz con una brutal actuación: nueve goles en un partido mundialista Sub-20.

Ahora, con la playera del Borussia Dortmund, el noruego no se cansa de demostrar la facilidad que tiene para anotar. Desde su llegada a la Bundesliga, Haaland se hizo presente en el marcador necesitando pocos minutos.

¿Cuál es su fórmula goleadora? Stanislav Macek lo platica. El técnico de la Sub-12 de Eslovaquia charló con el Diario AS y explicó el éxito de Haaland, quien prefirió su carrera futbolística sobre el amor.

El timonel recordó la ocasión en que conoció al potente delantero noruego.

“Nada más verla me impresionó mucho. Era un niño trabajando como un profesional maduro. Tiene claro cuál es su objetivo en el fútbol. También que es difícil, pero me dijo: ‘Para llegar no tengo que trabajar rápido sino muy duro’. Y lo hace sin descanso. Mire, cuando llegó al Salzburgo casi no jugaba, y ahora es un espectáculo”, compartió Macek.