El día que Getafe casi firma a Messi y Guardiola. Las trayectorias de Lionel Messi y Pep Guardiola pudieron ser distintas gracias al Getafe. El Presidente de los Azulones, Ángel Torres, confesó que estuvo muy cerca de firmar tanto a la ‘Pulga’ como el talentoso timonel.

En entrevista con el diario ‘Marca’, Torres confesó que hubo una época donde casi logra pescar a estos ‘peces gordos’. Relató que en 2005 sostuvo pláticas con Messi para reforzar a los Azulones pero Frank Rijkaard, entonces timonel culé, frenó todo.

“En el primer o segundo año de Messi lo tuvimos casi hecho para que viniera al Getafe cedido. Al final, Rijkaard no aceptó y nos quedamos con las ganas”, relató Torres.

Esta negociación estuvo muy cerca de concretarse debido a la buena relación que mantiene Ángel Torres con Joan Laporta, entonces directivo del Barcelona. El presidente del Getafe confesó que le gustaría volver a trabajar con el ex blaugrana.

“Ojalá vuelva, aunque no sé si segundas partes son buenas. Siempre me he llevado muy bien con Laporta, es un tipo muy divertido y estaría bien volver a coincidir con él”, mencionó Ángel Torres.