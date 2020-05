El día que el ‘Travieso’ convivió con el ‘Chapo’ Guzmán. Uno de los boxeadores más populares de México, Jorge ‘Travieso’ Arce, recordó cuando convivió con los ‘peces gordos’ del Cártel de Sinaloa.

El nacido en Los Mochis, Sinaloa, reveló la anécdota en charla con Javier Alarcón. El también participante del reality show ‘Big Brother’, recordó cuando le ‘dieron un levantón’ para llevarlo con los jefes del Cartel de Sinaloa.

“Un día me hizo la parada una policía y me llevaron, me vendaron los ojos que, porque me querían saludar y me llevaron a un rancho, no sé, no supe donde porque me vendaron los ojos, que no me iba a pasar nada y pues fui, ni modo de decir que no, pues era gente armada”, recordó El Travieso Arce.

Al arribar a la pachanga, el ‘Travieso’ saludo a los presentes a quienes reconoció de inmediato. Arce relató que convivió con ellos un rato pues admiraban su talento sobre el ring.

“Me saludaron, saludé a toda la gente, todos los nombres (del narco) que te puedas imaginar, ahí estaban en esa fiesta, saludé a todos: ‘hola, mucho gusto, yo lo he visto a usted’”, mientras ellos le decían: “’campeón, te queremos, prepárate, cuídate y te apostamos’, conviví con ellos un rato”, detalló el ex pugilista mexicano.

En aquella reunión los cabecillas del Cártel de Sinaloa querían ‘consentir’ al ‘Travieso’ Arce, pero este no se dejó.

“Me acuerdo que tenían una camioneta, una X5 con un moño rojo y les dije ‘¿y esa camioneta?’, ‘es para usted’, dije: ‘no, ¿cómo que para mí?’, ‘sí se la compramos entre todos, cooperamos’, yo dije: ‘yo no puedo agarrar esa camioneta, ni la tenencia voy a alcanzar a pagarla’, total que no la acepté”.

Tras negarse, le preguntaron qué quería y él respondió que solamente que lo dejaran sano y salvo donde lo habían recogido.

“‘Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que usted quiere?’, ‘lo único que quiero es que me lleven a donde me recogieron, sano y salvo, nada más, lo demás no pasa nada’. No les acepté el regalo y aquí estoy”, expresó.

Alarcón le preguntó si había conocido al Chapo y el “Travieso” respondió que conoció a todos, recordando que estaba Arturo Beltrán Leyva, entre otros que ya murieron.

El día que el ‘Travieso’ convivió con el ‘Chapo’ Guzmán

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.