El día que Don Tomás Balcázar ingresó al Salón de la Fama. Tomas Balcázar falleció este domingo sin embargo dejó un gran legado en el balompié nacional. En 2019, ‘Tommy’ agrandó su leyenda al ser investido en el Salón de la Fama de Futbol en Pachuca.

En una ceremonia emotiva donde las lágrimas rodaron y los sentimientos enchinaron la piel, ‘Tommy’ quedó inmortalizado junto a otras grandes leyendas del balompié nacional y mundial.

Balcázar González fue presentando por Enrique Borja quien se deshizo en elogios para Don Tomás. El ex jugador de Chivas agradeció el reconocimiento y aseguró que gracias al futbol es un ‘hombre de bien’.

“El futbol en sí, me hizo ser hombre y ser un hombre que no repudie ningún estado del mundo, yo le doy gracias a esa institución también que me han sorprendido tanto que, si fuera un hombre cardiaco, ya me hubiera muerto, pero afortunadamente todavía tengo fuerza. Solo quiero dar las gracias con todo mi corazón a todos ustedes”, comentó Don Tomás Balcázar.

En declaraciones en la zona mixta de todos los investidos, Don Tomás Balcázar comparó el futbol de su época con el actual.

“El futbol de mi época y el de ahora no ha cambiado nada, a mí me lo ha dado todo y me he entregado pensando solo en divertirme y hay que estar bien preparado porque las cosas están cada día mejor y nuestro futbol va para arriba”, compartía en noviembre de 2019.

Balcázar González fue inducido al Salón de la Fama del Futbol Mexicano. La leyenda del balompié mexicano fue investido junto a Pável Pardo, Miguel Calero, Tomás Boy, Gabriel Batistuta, Javier Zanetti y Didier Deschamps.

