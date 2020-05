El día que ‘Chucky’ Lozano estuvo cerca de jugar con Chivas. Con el América ganando títulos y exportando jugadores al extranjero, Chivas intentó recuperar su grandeza a base de billetazos. El ahora ex directivo del Rebaño Sagrado, José Luis Higuera, reveló que hace unos años el conjunto tapatío estuvo muy cerca de firmar a Hirving Lozano.

Durante una charla en su cuenta de Instagram, Higuera reveló detalles de la que hubiera sido la bomba del momento.

Aunque no dio fechas, la negociación por Lozano pudo haberse dado de cara al Clausura 2017, cuando Rodolfo Pizarro dejó Pachuca para llegar a Chivas. En aquella época se rumoró que el Chiverío estaba dispuesto a soltar 20 millones de dólares por Hirving Lozano, sin embargo, los Tuzos decidieron enviarlo al extranjero.

Como directivo, Higuera enamoró a la afición gracias a sus buenos fichajes. Sin embargo, tras el divorcio de Jorge Vergara con Angélica Fuentes, la institución rojiblanca sufrió un duro golpe económico obligando a José Luis a vender algunos jugadores.

La salida más polémica de la institución fue la de Rodolfo Pizarro. En junio de 2018, el talentoso mexicano fue anunciado como nuevo jugador de Rayados de Monterrey, decisión que no cayó nada bien en los millones de ‘Chivahermanos’.

“Yo tenía claro el rol que iba a jugar, tenía claras las limitaciones económicas que había para salvar al grupo. Cuando estas convencido y comprometido, no es complicado. Era una decisión tomada, no le meto corazón a las decisiones. La decisión no sólo fue de dinero, era momento que que saliera, siguió su camino, nos dio lo que nos tenía que dar y punto”, relató Higuera sobre la venta de Pizarro.