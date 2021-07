El día que Christian Martinoli y Luis García casi llegan a los golpes. Christian Martinoli y Luis García han formado una de las mejores duplas de narración de futbol en los últimos años en México, sin embargo, ni esto los salva de tener sus diferencias. En una conversación, ambos confesaron que estuvieron cerca de llegar a los golpes mientras cubrían la Copa Libertadores de 2001.

“Me empezó a insultar, a mentar la madre, me dijo que me sentía el rey de Buenos Aires, que era un nefasto. Yo le dije que en Argentina las pizzerías eran como en México las taquerías, que era lo único que podía ofrecerle… Una persona nos separó porque, aunque no nos íbamos a pegar, Luis estaba muy exaltado”, recordó el Nalgón, como fue bautizado por García.

Por su parte, el Doctor señaló que su enojo vino a raíz de que no pudo comer a la hora que acostumbra a hacerlo y mencionó que ya tenía en mente ingerir uno de los famosos cortes de carne argentinos.

¡Hasta en las mejores familias!



El día que Luis García y Christian Martinoli discutieron



VIDEO ▶ https://t.co/YNScedEvk8

“Me enojo por muchas cosas, pero si hay algo que me desconecta es no comer, soy como bebé. Fue entonces que le empecé a gritar que se sentía el dueño de Buenos Aires, le dije: ‘Pinche reporterito’ y fue en ese momento que frené y le pedí perdón cien veces”, añadió el exdelantero de Pumas.

El pleito verbal comenzó a raíz de que Martinoli le enseñó lo que tenía que hacer un reportero en su día a día, pero García no estaba preparado para aguantar el ritmo.

Cuál es el secreto de la buena relación de Luis García con Christian Martinoli

“Fuimos al entrenamiento de Cruz Azul, luego al de Boca, luego a no sé qué tantas conferencias y yo mentando madres a ver a qué hora comíamos. Resulta que en Argentina de 3 a 8 de la noche cierran los restaurantes porque son muy gringos y comen de mediodía a 3 de la tarde, yo me saboreaba un corte de carne y veo todo cerrado, quería matarlo”, agregó el Doctor.

¿Creían que todo era perfecto? 😳👉🏻 https://t.co/81gI9OvVJ7



Luis García y Christian Martinoli han transmitido durante 20 años en TV Azteca; sin embargo, han tenido solo dos peleas y una casi pasaba a otra cosa 😬💥 https://t.co/81gI9OvVJ7 pic.twitter.com/9qyshAkNi5 — Bolavip México (@BolavipMex) June 25, 2021

A pesar de este incidente, ambos mantienen una buena relación que transmiten en cada ocasión que narran juntos un partido de la Liga Mx o de la Selección Mexicana.

