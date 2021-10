El día que Christian Martinoli renunció a Tv Azteca. Christian Martinoli es una de las voces más importantes de los últimos años en el futbol mexicano. El comentarista ha marcado una época en la crónica deportiva con su estilo irreverente y divertido para narrar los juegos de la Liga Mx y de la Selección Mexicana, pero todo estuvo muy cerca de no ocurrir tras un frustrante primer trabajo en Tv Azteca.

Martinoli renunció brevemente a la empresa del Ajusco debido a que no estaba de acuerdo con la primera oportunidad que recibió de aparecer frente a la cámara. Christian hizo su presentación en los medios en 1998 con el programa El Club, el cual se transmitía previo a los partidos de futbol del domingo, empero, no estaba conforme con el estilo del show.

“A mí me encargan un programa previo a los partidos de futbol, como para atraer público antes de los partidos del domingo, [entonces] se me ocurre un programa que se llamaba ‘El Club’, donde estaba él y estaba Sandra Chaín”, reveló Enrique Valdez, productor de ese programa, en entrevista con Historias Engarzadas.

Por su parte, Juan Antonio Hernández, quien fue muchos años analista de toros para Tv Azteca, recordó los enojos que pasaba Martinoli ante los castigos de los que era víctima durante las emisiones de El Club.

“Él aguanta vara porque estaba la cámara, pero en cuanto la cámara corta se pone la enfadada de su vida y empieza a reclamarle al realizador porque lo llenaron (de harina) y te empieza a mostrar su enfado de que no era el perfil que estaba manejando, que él era serio”, dijo el comentarista conocido como El Torero.

Ante esto, Valdez recordó que Martinoli llegó un día a su oficina para presentar su renuncia, sin embargo, lo convenció de continuar en la empresa, consejo que cambió la vida del ahora famoso comentarista de futbol.

“Llega Martinoli y me dice ‘señor, yo no vine a esto, yo vengo a renunciar, yo quiero ser conductor, no vengo a esto’; y le dije ‘pero acabas de llegar, esto da trabajo, hay que caminar en la vida. No renuncies, ya estás aquí, lo más difícil es entrar aquí’. Afortunadamente no lo dejé renunciar”, concluyó.

