El día que casi le desfiguran el rostro a Michael Jordan. El mundo del deporte está repleto de historias increíbles. Una de ellas relata la ocasión en que un luchador de la WWE estuvo muy cerca de desfigurarle el rostro a Michael Jordan.

Durante los Olímpicos de Atlanta de 1996, Mark Henry visitó al equipo de la Selección Estadounidense de basquetbol con quienes mantenía buena relación. En su visita, el ‘Hombre más fuerte del mundo’ se topó con Michael Jordan.

“Lo conocí en los Juegos Olímpicos de 1996. Yo llevaba una buena amistad con Charles Barkley, Karl Malone y David Robinson, una noche fui al hotel para saludarlos, estaba en el lobby con Charles y llegó Michael Jordan donde creía que sería un poco más amable”, comentó la superestrella de la WWE Mark Henry en entrevista con la estación de radio ‘Sirius XM’.

El luchador esperaba que Jordan fuera más amable pero el legendario jugador pecó de prepotencia y casi le cuesta caro.

“En vez de saludar con un ‘buenas noches’ o ‘mucho gusto’, se presentó de la forma más déspota diciéndome: ‘¿Tú quién carajos eres?’ y mi instinto fue decirle: ‘¿Quién soy? La pregunta es quién carajos te crees tú’ y Barkley solamente hizo un ruido como ‘¡Uy!’. Yo me puse enfrente y casi le suelto un golpe en la cara. Estaba tan enojado que no me importaba golpear al gran Michael Jordan”, mencionó Mark Henry.

“Por supuesto que yo sabía quién era, pero nadie me va a hablar como si fuera un don nadie. No generaré millones de dólares vendiendo tenis, mi cara no está en todos los posters, pero soy alguien en el mundo y lo mínimo que merecía era un saludo con respeto”, añadió Mark Henry.

Henry externó que estaba dispuesto a desfigurarle el rostro con su potente golpe. Pero Charles Barkley fue quien suavizó la situación.

“Yo estaba dispuesto a tirarle los dientes, a apagarle las luces, lo pude hacer en un solo movimiento. Charles intervino e intentó suavizar las cosas, habló un momento y Michael se disculpó, dijo que no había pretendido faltarme al respeto, pero sí lo hizo”, contó Henry. “Lo mejor de todo fue que después de su disculpa me trató con guantes de seda, platicó conmigo de un par de cosas mientras los jugadores lo tenían bajo escrutinio. Entre ellos decían ‘¿Por qué le habló así si no le hizo nada?’. No tuvo otra opción que respetarme porque sabía que podía desaparecerlo de la Tierra como si fuera Thanos”, añadió el ahora luchador de la WWE.

Mark Henry participó en los Juegos Olímpicos de 1992 y 1996 en halterofilia, fue tres veces Campeón Colegial en los Estados Unidos en dicha disciplina y por eso recibió el mote del Hombre Más Poderoso del Mundo en su paso por WWE, donde fue exaltado al Salón de la Fama en 2018.

