El día que Brizuela estuvo cerca de firmar con un histórico de Europa. Una de las principales figuras de las Chivas, Isaac Brizuela estuvo muy cerca de cumplir su sueño europeo. Cuando militaba en Toluca, un grande de Escocia estuvo interesado en su talento, pero los Diablos Rojos le negaron la salida.

En entrevista con EFE, Brizuela recordó que previo al Mundial de Brasil 2014, Celtic Glasgow mostró interés por sus servicios. Pero no pudo concretarse la negociación por que los escoceses no cumplían las expectativas de Toluca.

“A mí me llegaron puros rumores (sobre el interés del Celtic Glasgow), pero no quería meterme tanto; no quería distraerme. Al final, no sé si hablaron con alguna directiva, pero cuando estuve en Toluca sí se acercaron y no me dejaron salir, porque el equipo también no quería pagar lo que pedía Toluca”, comentó Brizuela.