El desolador mensaje del presidente de Ferrari: “Seremos competitivos hasta 2022”. En las últimas temporadas, Ferrari se ha tenido que tragar el polvo de Red Bull y Mercedes. La mítica escudería italiana no conquista un campeonato de pilotos desde 2007 y el de constructores desde 2008. Para su presidente, John Elkann, este 2020 la situación no cambiará puesto que considera que no tienen un ‘coche competitivo’.

En entrevista con la ‘Gazzetta dello Sport’, Elkann aceptó que han cometido errores que los ha llevado a tener un coche por debajo de sus aspiraciones. Además, predijo que no serán competitivos hasta 2022, cuando las reglas cambien.

“(Ferrari está pasando) por un período difícil que viene de muy atrás. No ganamos un mundial de constructores desde 2008 ni uno de pilotos desde 2007. Ha habido un ciclo ganador de Red Bull gracias a su capacidad aerodinámica y luego Mercedes por su gran habilidad con la tecnología de motores híbridos”, dijo Elkann. “Este año no somos competitivos por culpa de los errores del proyecto. Hemos tenido una serie de deficiencias estructurales desde hace algún tiempo en la aerodinámica y en la dinámica del coche. También hemos perdido potencia en el motor. La realidad es que nuestro coche no es competitivo. Se ha visto en la pista y se volverá a ver”, abundó el presidente de Ferrari.

Para Elkann, estos años serán importantes para sentar las bases de cara a la temporada 2022 donde podrían resurgir y competir.

“Actualmente estamos poniendo las bases para ser competitivos y volver a ganar cuando las reglas cambien en 2022. Estoy convencido de ello”, detalló el mandamás de Ferrari.

Elkann sugiere que la congelación de los chasis, que impedirá que los equipos realicen grandes cambios en sus monoplazas los dos próximos años, es un factor clave para no recuperarse más rápido.

“Debemos ser realistas y conscientes de las debilidades estructurales con las que hemos estado viviendo durante una década, y que la transición a las (unidades de potencia) híbridas ha acentuado”, tiró John Elkann.

Pese a que los fanáticos de Ferrari se encuentran desesperados por sacudirse la dictadura de Mercedes, para Elkann aún faltan años para poder plantarle cara a la escudería alemana.

“Nuestros ingenieros, nuestros mecánicos y nuestros pilotos sacarán fuerzas y ​​creatividad de sus vínculos para hacer que Ferrari vuelva a funcionar. Personalmente, nunca he visto en los últimos 10 años un espíritu tan cohesionado y fuerte”, señaló el italo-americano. “Los seguidores están sufriendo tanto como nosotros, pero sabemos que están cerca nuestra”, dijo y sentenció. “Por eso es importante ser claros y honestos con ellos. Nos espera un largo camino”.

