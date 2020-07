El dardo del Piojo Herrera a Faitelson: “Solo quiere joder”. La novela protagonizada por Miguel Herrera y David Faitelson entregó un nuevo capítulo. El entrenador de América considera que el periodista de ESPN solo está esperando cualquier paso en falso para ‘joderlo’.

En el pasado duelo ante Pumas, Miguel Herrera protagonizó un altercado con un asistente del entrenador de los felinos. Piojo no usó cubrebocas ni respetó la sana distancia, por lo que le llovieron críticas.

El técnico de América justificó su nulo uso de cubrebocas argumentando que los elementos ahí presentes están libres de COVID-19. Es por ello que considera que haga lo que haga, Faitelson siempre estará esperando para ‘joder’.

“Es joder, es Miguel Herrera y hay que joder. La realidad, le duela a quien le duela, los que joden eso hacen y uno de esos es David Faitelson porque está esperando a ver qué hago para joder y desafortunadamente así pasa; cinco pruebas covid-19 llevamos en el América y todas negativas. Los que estamos en el estadio, ya todos estamos comprobados que somos negativos, todos”, detalló Miguel Herrera.

¿Usará el cubrebocas?

Miguel Herrera, timonel de América, estuvo en el ojo del huracán por no utilizar cubrebocas en el partido de la Copa por México ante Pumas. ‘Piojo’ fue severamente criticado por esta acción, por lo que ahora se comprometió a usarlo.

“Sí, porque joden algunos, les molesta, pues lo usaré tampoco pasa nada, cuando tenga que hablar pues me lo bajaré y cuando no me lo volveré a subir como lo hacen todos”, expresó el timonel de América.

Para Miguel Herrera no es necesario el uso de cubrebocas en el terreno de juego puesto que ninguno de los ahí presentes tiene COVID-19.

“Si estamos copiando un modelo de Europa, vean futbol, todos esos que joden vean futbol, el 90 por ciento de los técnicos no traen tapabocas y están ahí, están hablando, van a su banca y vienen. Porque sabemos que todos los que estamos en ese momento no tenemos el virus, no estamos contagiados porque venimos de hacernos pruebas”, explicó Miguel Herrera.

