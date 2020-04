El crack del Milán que no fichó con Boca Juniors por ‘mandilón’. Para muchos futbolistas, enrolarse en las filas de Boca Juniors sería un auténtico sueño. Sin embargo, cuando Gennaro Gattuso tuvo la oportunidad, prefirió cuidar a su familia en lugar de pisar la Bombonera.

El actual técnico del Napoli reveló que en 2012 estuvo muy cerca de firmar con Boca Juniors. Sin embargo, como si fuera mexicano, no logró concretar su llegada por ‘mandilón’. El mediocampista italiano confesó que su mujer no le dejó emigrar al futbol argentino.

“No es un secreto que siempre admiré a Boca. Tuve la suerte de jugar una Intercontinental contra ellos y un amistoso en la Audi Cup, en Alemania. En el 2012 estuve cerca de ir a Boca pero la mujer manda en casa y no me dejó ir. Mis chicos eran muy pequeños y no era la situación familiar para ir”, expresó Gattuso para Fox Sports en una entrevista realizada en 2017.