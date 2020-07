El crack del Barcelona que se regresó a su país y se niega a jugar Champions. Tras el fracaso firmado en el cierre de LaLiga donde Real Madrid les arrebató el título de España, Barcelona tiene apostada todas las canicas a la Champions League. El conjunto catalán se medirá este sábado 8 de agosto al Napoli; sin embargo, Quique Setién no podrá contar con Arthur Melo, jugador que se declaró en rebeldía y decidió no reintegrarse a las prácticas.

De acuerdo a reportes de la prensa catalana, Arthur Melo fue visto abordando un avión el pasado miércoles. El mediocampista de 23 años le habría comunicado a las autoridades blaugranas que está de vacaciones y no tiene planes de regresar a Europa para disputar la Champions League. ‘Barca’ habría respondido al desacato de su jugador con una advertencia sobre abrir un expediente disciplinar.

Cabe recordar que Arthur Melo fue vendido a la Juventus, en una transacción que involucró a Miralem Pjanic. Pese a la confirmación de la negociación, la temporada finalizará efectivamente cuando concluyan las competencias internacionales; por ende, tanto el europeo como el sudamericano todavía pueden ser utilizados por los vigentes dueños de sus fichas.

Pese a que tiene que reportar, Melo no desea salir de Brasil y regresar a entrenar. Desde que llegó Quique Setién al banquillo, el brasileño ha perdido lugar en el once titular. El cuestionado entrenador culé no lo observaría comprometido; de ahí su determinación de prácticamente no utilizarlo. Y el hecho de sentirse relegado llevó a Arthur a tomar la controvertida decisión de declararse en rebeldía.

Más allá de cómo terminará la novela, la ausencia de Arthur representa un problema táctico importante para el Barcelona: para el duelo ante el Napoli en el Camp Nou (la ida terminó en empate 1-1), no podrá contar con Arturo Vidal y Sergio Busquets, ambos suspendidos.

Arthur se incorporó al equipo que capitanea Lionel Messi en 2018: el Barça pagó 31 millones de euros por su ficha luego de haberlo visto destacarse en el Gremio que obtuvo la Copa Libertadores en 2017.

Con la camiseta blaugrana acumula 72 partidos y cuatro goles, además de dos títulos (una Liga de España y una Supercopa local). Tuvo momentos de alto nivel, sobre todo en 2018 y 2019, pero luego su rendimiento declinó. Y su despedida del Barcelona se da cargada de polémica.

