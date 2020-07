El casco de Lando Norris que es tendencia en la F1. Lando Norris estrenará diseño de casco de cara al Gran Premio de Gran Bretaña. El joven piloto de McLaren presumió en sus redes sociales la imagen del que será el ‘Helmet’ que usará en la cuarta fecha de la temporada de la Fórmula 1.

Tras arrancar con un sorpresivo podio en el GP de Austria, Norris buscará Silverstone hacer pesar la localía y dar un nuevo golpe. Para olvidar el sinsabor conseguido en el GP de Hungría donde se quedó sin puntos, Lando regresa a la pista con una nueva ‘arma secreta’: su casco.

Para la cita en Silverstone, Norris usará un peculiar diseño en su casco; mismo que fue realizado por una niña de seis años llamada Eva Muttram. En las fotos publicadas por el propio piloto se aprecian los dibujos infantiles que lucirán en el trazado inglés.

My helmet design for this weekend! THANK YOU EVA! Eva’s 6 and she created this for my design competition and it just reminded me a lot of when I was younger scribbling away coming up with some cool things, it’s just super original. Thanks for taking your time design it Eva ✊ pic.twitter.com/YAZoeJ1nqR

— Lando Norris (@LandoNorris) July 30, 2020