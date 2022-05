El Camarón Rodríguez gana el Jalisco Open GDL.

Una ronda final de 64 (-7) le permitió al mexicano José de Jesús Rodríguez quedarse con el triunfo en el Jalisco Open GDL, evento presentado por la Federación Mexicana de Golf, que forma parte de la temporada 2021-2022 del PGA TOUR Latinoamérica y se disputa en el Atlas Country Club.

Con su score global de 13-bajo par, el golfista de 41 años, superó por tres golpes al estadounidense Austin Hitt, quien apretó hasta el final con una cuarta ronda de 66.

“Es un campo que me acomoda y al principio batallé un poquito, pero en la vuelta empecé a atacar y afortunadamente se dio el resultado”. Afirmó el golfista miembro del Korn Ferry Tour.

‘El Camarón’ inició el día con bogey en el hoyo 1, pero rápidamente buscó remontar con un birdie en el 2, un nuevo bogey aparecería en el 4. Sin embargo, eso no frenaría su impulso y bajaría el par en el 6 y en el 8 para terminar la ida con 34 golpes.

El punto de inflexión sería en el par-5 del 10, donde embocó un putt para águila que le daría un segundo aire. En el cual lograría hacer birdies en los hoyos 11, 12, 13, 15 y 17 para firmar una tarjeta de 7-bajo par 64.

“Como venía dos golpes atrás quería arrancar con par y poder atacar, pero se atravesó un bogey que complicó las cosas. Después agarré un birdie y me puse en par. Al par-3 del hoyo 4 le hice tres putts por tirarme a meter y entonces ahí decidí que debía ser más paciente y no desesperarme. Creo que el momento clave fue en el hoyo 10, esa águila me levantó y de ahí en adelante le pegué a todas las banderas”, sentenció.

Otro mexicano que finalizó el torneo dentro del top-10 de la general fue Raúl Pereda, quien con rondas de 68-69-69-68 (-10) alcanzó el sexto puesto. Y este lunes aparecerá como No.11 en la carrera por la Totalplay Cup.

El próximo evento de la temporada 2021-2022 del PGA TOUR Latinoamérica será el Volvo Golf Championship by Seguros del Estado, que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia del 2 al 5 de junio.

