El calvario de Eriksen en la cuarentena. Cuando Christian Eriksen dejó la comodidad de Londres para emigrar a Milán jamás pensó lo que el destino le tenía preparado. El flamante refuerzo de invierno del Inter sufrió un auténtico calvario durante la cuarentena. El danés, al no tener casa o departamento, tuvo que pasar el confinamiento en las instalaciones del cuadro interista.

En la pasada ventana de transferencias Eriksen dejó al Tottenham Hotspur para probar su suerte en la Serie A. Sin embargo, tras apenas ocho partidos, un gol y una asistencia, el COVID-19 apareció en la vida de todos los seres humanos.

Tras el cierre del hotel donde Eriksen se alojaba, el danés tuvo que mudarse a las instalaciones del conjunto interista. En su nuevo ‘hogar’ compartió habitación con un chef y cinco miembros del personal, quienes se pusieron en cuarentena para proteger a sus familias.

Eriksen pensó en acudir con sus ex compañeros de Premier League, Romelu Lukaku y Ashley Young. Pero prefirió no molestarlos para cuidar a sus familias.

Además de esta situación, el talentoso mediocampista fue detenido por la policía por romper la cuarentena. El danés se dirigía al supermercado cuando apareció la ‘justicia’. Eriksen tuvo que explicar lo sucedido con su aun pobre italiano.

“La policía me detuvo y, en mi italiano bastante malo, tuve que explicar lo que estaba haciendo, a dónde iba y por qué estaba fuera de la casa. No me puedo quejar, porque es mucho más difícil para otras personas, pero es muy distinto a lo que estoy acostumbrado”, argumentó el flamante refuerzo del Inter.