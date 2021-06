EL CAJÓN DE COACH por: Miguel Ángel Alor Herrera.

Terminó la primera gira del Águila de Veracruz, dos series, en Puebla donde fueron barridos por los Pericos y en Oaxaca, donde los bélicos ganaron la serie. La frialdad de los números, ganaron 1 y perdieron 5 juegos, el resultado no fue nada positivo, lo que hay que resaltar es la gran actuación del camarero, Alexi Amarista que en la gira bateo para .440 de 25 turnos legales, bateo 11 hits, incluyendo un cuadrangular, Héctor Gómez bateó para .409 de 22-9 con par de cuadrangulares, mientras que Yasiel Puig cayó en un slump al batear solamente .188 de 16-3 con un homerun.

También hay que destacar al bullpen que en Oaxaca, quitando la labor de Marco Duarte del primer juego donde le castigaron con 4 carreras limpias, tuvieron una efectividad de 0.66 una sola carrera limpia en 13.2 innings de labor, mejorando considerablemente después de que en Puebla les fabricaron 7 carreras limpias en 9.2 innings para una alta efectividad de 6.52.

Se anuncia la llegada de un jardinero brasileño, Paulo Orlando quien en grandes ligas jugara la Serie Mundial del 2015 con la franela de los Kansas City Royals. Orlando fue dado de baja de los Tecolotes de los Dos Laredos, donde no pudo batear, ahora será el refuerzo extranjero que supla al pitcher Ryan Kussmaul que fue dado de baja después de un par de malas actuaciones en el relevo. Orlando es un bateador derecho y jugará la pradera central, esperemos que aquí en Veracruz pueda consolidarse en la Liga Mexicana.

Esta semana pagaran la visita los Guerreros de Oaxaca, serie anual que llevan a su favor 2-1. Y el fin de semana el Águila estará en la blanca Mérida ante los Leones de Yucatán.

Para esta serie contra Oaxaca, se espera que el equipo retome la senda del triunfo, ya que después de perder 7 juegos de manera consecutiva, lograron ganar el domingo pasado en Oaxaca y rompieron esa racha que no le viene nada bien, considerando que ya se cumplió con una cuarta parte de la temporada 2021. Ningún equipo puede darse el lujo de caer en malas rachas con un calendario de juegos tan corto.

Tomás Solís se anuncia para abrir el tercero de la serie ante Oaxaca, en juego donde le tocaría lanzar a Edison Frías que no pudo con el bateo de los bélicos. Esto deja a Luis Marquez y a Carlos Rodríguez como los zurdos situacionales, labor que Tomás Solís venía desempeñando de buena forma. Esperemos ver el viernes en Mérida a Frías de vuelta en la lomita, seguido de Edgar González e Irwin Delgado.

El domingo recibí la noticia, no muy de mi agrado de que Leo Rodríguez podría dejar el timón del equipo. Esperemos que los muchachos le respondan, ganando juegos, no me gustaría ser el segundo equipo en cambiar de manager en la temporada. Yo si confío en que Leo será respaldado, ya que está desempeñando su papel de manager a cabalidad.

Nos vemos en el parque!!!

