EL CAJÓN DE COACH por Miguel Ángel Alor Herrera.

La semana pasada, fue presentado a los medios de comunicación, el controversial, Yasiel Puig, cubano ex jugador de Grandes Ligas. Puig, nativo de Cienfuegos, Cuba, de tan solo 30 años de edad, jugó para los Dodgers de Los Ángeles de 2013 a 2018, jugando en un par de Series Mundiales, en el 2017 ante los Astros de Houston y 2018 contra los Boston Redsox.

Posteriormente fue cambiado a los Rojos de Cincinnati donde jugó hasta el 31 de julio de 2019, cuando a media temporada fue cambiado a los Indios de Cleveland. Posteriormente fue declarado agente libre y por alguna circunstancia no fue firmado por ningún otro equipo. El último juego que estuvo en la gran carpa fue el 27 de septiembre de 2019 contra los Nationals de Washington, desde ese día no ha participado en ningún juego de baseball, por lo que lleva un año y 7 meses sin tener actividad en los diamantes.

En 7 años que estuvo en Grandes Ligas bateó para .277 con 132 homeruns y 415 carreras impulsadas, promediando en los 7 años, 25 homeruns y 78 producidas por año, números muy decentes para un jugador arriba del promedio en la gran carpa, habiendo logrado ganar un total de 51.7 millones de dólares en ese lapso.

Puig es considerado un jugador de 5 herramientas, corre, batea, fildea, brazo espectacular y una intuición para jugar a la pelota envidiable, tendremos un cuarto bate de buen nivel en el equipo, sin duda, una gran adquisición, el problema radica, en quien bateará detrás de el en el lineup.

Permítame ponerme un momento en el lugar del abogado del diablo, siendo analítico del juego, Yasiel tiene que ser el cuarto bate del equipo, y por ahora, el único que puede batear atrás de Yasiel, protegiéndolo un poco es Jesús “Cacao” Valdez, que a sus 36 años de edad llevará esa gran responsabilidad, porque a decir verdad, no creo que le pitcheen a Yasiel, sobre todo que viene en muy buena forma física, por otro lado, no creo que haya un pitcher que quiera lanzarle y formar parte de la estadística de homeruns permitidos por el cubano. En resumidas cuentas, y espero equivocarme, será complicado para Puig, su primer año en la LMB.

Por otro lado, el que le dieran la responsabilidad a Julio Urías de abridor en los Dodgers, lo convierte en el octavo pitcher mexicano en subirse a la lomita como abridor en la organización Angelina. El primero fue el Toro Fernando Valenzuela, seguido por Vicente “huevo” Romo, Ismael “rocket” Valdéz, Elmer Dessens, Víctor Álvarez, Dennis Reyes, Esteban Loaiza y ahora Julio, que en esta temporada marcha invicto, con marca de 3-0 en ganados y perdidos.

Me llama poderosamente la atención el hecho de que no se ha anunciado hasta ahora, cual será la estación de radio que transmitirá los juegos del Águila, a estas alturas, a un mes del inicio de la temporada, ya deberían haber cerrado el convenio con la radio, o será que no les interese el tener baseball en la radio. Sería la primera vez en la historia que la XEU quedara fuera de las transmisiones de los juegos del Águila.

Nos vemos en el parque!!!

Twiter: @miguel_alor.

