EL CAJÓN DE COACH por: Miguel Ángel Alor Herrera.

Quiero dedicar esta columna semanal a la memoria de mi dilecto amigo Alex, quien en vida fue un colega, compañero de los medios, con quien tuve el gusto de viajar a diferentes países cubriendo la extinta Serie Latinoamericana, entre otras cosas, en paz descanse Alejandro Aguirre.

El día de ayer Julio Urías se cubrió de gloria cuando logró una actuación espectacular en el triunfo de los Dodgers ante los Mariners en Seattle por la mínima diferencia de 1-0. Se mantiene invicto con 3 ganados sin derrotas. Julio lanzó magistralmente 7 innings, pelota de solo un imparable, una base por bolas y logró un récord personal de 11 ponches.

Realizó en total 88 lanzamientos, de los cuales 68 fueron strikes y 20 bolas malas, dejando su efectividad en 2.81, Julio se ha establecido como, un señor abridor en la lomita para los Dodgers, codeándose con un par de Cy Youngs como son Clayton Kershaw y Trevor Bauer. Kenley Jansen logró su cuarto salvamento de la temporada. El mexicano Víctor González se apuntó su quinto hold del año.

A partir del jueves, los Dodgers recibirán a los Padres de San Diego en serie de 4 juegos, los cuales estarán de alarido, les recomiendo seguir esa serie para el fin de semana.

Algo que me da mucho gusto es ver a los Boston Redsox como el mejor equipo de la Liga Americana, quien lo diría, un equipo que apenas en el 2018 fuera el campeón derrotando a los Dodgers en la Serie Mundial, tuvieron un 2019 y 2020 para olvidar, y resurgen en este año con el regreso de Alex Cora como manager y la inclusión de varios jugadores que llegaron a jugar fuerte como son Kiké Hernández, Marwin González, Franchi Cordero, Hunter Renfroe, entre otros. Han dejado a los Yankees, que no dan una, en el frío sótano de la división del este de la Americana, el standing pareciera que estuviera al revés. A los Yankees los han abucheado y hasta han arrojado objetos al terreno de juego los fanáticos que ven a su equipo jugar muy mal.

En otro orden de ideas, se ha filtrado la información de que podría llegar Yasiel “caballo loco” Puig a Veracruz para enfilarse como el cuarto bate que necesitaba el Águila. Verdad o ficción, ya veremos, la directiva no se ha pronunciado al respecto. En caso de que sea verdad, créame que tendremos un gran jugador en Veracruz, Yasiel Puig puede jugar como mexicano, ya que antes de llegar a los Estados Unidos, pasó por México, logrando la doble nacionalidad, lo cual es una buena noticia, ya que no gastaría una posición de extranjero, el cubano en Grandes Ligas jugó con los Dodgers de Los Ángeles, Indios de Cleveland y Rojos de Cincinnati, problemas con su actitud lo han dejado fuera, a tal grado que no le han ofrecido contrato para continuar su carrera en el mejor baseball del mundo.

Si llega a la Liga Mexicana causará una gran noticia, ya que por ahora tenemos varios ex grandes ligas de muy buen nivel en los entrenamientos de los diferentes equipos y ya le hacía falta al Águila de Veracruz un pelotero de estas características. Deseo que se cristalice esta contratación, seré el primero en considerar la posibilidad de postemporada.

Nos vemos en el parque!!!

Twiter: @miguel_alor.

