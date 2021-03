EL CAJÓN DE COACH: Por Miguel Angel Alor Herrera.

La semana pasada, estuve en la visita guiada por Carlos Suárez Calero, el encargado del parque de baseball, aún se encuentra en obra la remodelación, dicho parque contará con 12 palcos en la parte mas alta del estadio, mismos que estarán volados hacia atrás de la parte central del parque, donde se ha instalado una gran estructura metálica para soportarlos, uno de ellos será un palco presidencial de gran tamaño.

Dentro de las novedades del parque, además de los palcos, está la alfombra de pasto sintético de última generación, híbrido, hecho exclusivamente para este parque, con especificaciones de Major League Baseball. La empresa que lo está instalando, es una empresa mexicana de Puebla, con maquinaria europea.

La obra de la remodelación, por la empresa contratada terminará el 31 de marzo, posteriormente, el club se hará cargo de los acabados. El presupuesto asignado en la licitación es de 72 millones de pesos, iva incluido, es decir, que la obra está costando 62,068,965 pesos.

La innovación que presenta el parque es un sistema de captación de agua pluvial, con doce secciones por todo el outfield y se captará en unos pozos que la llevará a tres cisternas de 100 metros cúbicos, y el parque pueda tener autosuficiencia en agua.

El parque contará con 7,303 localidades y se rediseñó las zonas del estadio. La barda perimetral es una maya metálica y contará con un pasillo amplio para poder caminar alrededor del parque, donde se podrá apreciar zonas de comida, los dos bullpens y la tribuna de los bleachers del jardín izquierdo. Las dimensiones del campo serán las mismas, 321 pies por la línea de fairball y 400 pies por el jardín central.

Por el jardín derecho se instalarán dos jaulas de bateo para uso exclusivamente profesional, a solicitud de la LMB. Los árboles de afuera del parque se respetaron y se les hizo jardineras de concreto, las explanadas están muy amplias y frescas por la sombra de los árboles.

El parque tendrá un cambio en el nombre, ahora será el Parque Deportivo Beto Ávila, la palabra Universitario desaparece, debido a que dejó de ser de la Universidad Veracruzana desde hace algún tiempo.

Hay una estructura en la esquina de España y Jacarandas, donde estará la tienda de souvenirs del equipo, estará abierta al público en general todos los días de la semana.



Solo un pequeño detalle, no hay palco de prensa, las dos zonas de prensa que hay, no han sido acondicionadas y por los tiempos, considero que será obra a cargo del Club y no de la empresa que estará terminando la remodelación en una semana más.

Nos vemos en el parque!!!

