EL CAJÓN DE COACH. Por Miguel Ángel Alor Herrera.

La semana pasada en casa el Águila ganó 4 de 6, perdiendo uno contra Olmecas y el último de la serie contra Campeche, el domingo pasado. Lo bueno fue que el Águila amaneció el lunes a solamente 1.5 juegos del líder Diablos Rojos del México, quienes perdieron 5 juegos de manera consecutiva.

Los mejores jugadores a la ofensiva fueron Yasiel Puig, quien bateó de 16-6 para .375 con par de homeruns y 10 carreras impulsadas, mientras que Paulo Orlando se fue de 20-7 para .350 con un homerun y 4 producciones.

Todo parece indicar que la gran temporada que esta teniendo Jesús el Cacao Valdez, sobre todo en batazos de extra base, está rindiendo frutos para Puig, ya que ha visto mejores pitcheos, y los ha aprovechado brillantemente. Ha sido muy arropado en el lineup con Gómez bateando delante de el y Valdez detrás de él, con lo que Leo Rodríguez III, tiene un lineup inamovible.

Lo que si preocupa es que no pudo lanzar el sudafricano Dylan Unsworth, y tuvo que tomar su lugar. El cañoncito Alejandro Martínez, quien lo sustituyó a cabalidad. Lo mas preocupante fue que el equipo no dio una sola explicación del porque de la ausencia de Unsworth. Después nos pudimos enterar, en radio pasillo, que tuvo una molestia en su brazo diestro, y al parecer lanzará el jueves ante los Olmecas en Villahermosa. Una ausencia tan importante, a estas alturas de la temporada, no puede pasarse por alto.

En lo que llevamos de la temporada, hasta el domingo, el Águila ha jugado 38 de 66 juegos que serán en total, de los cuales tienen récord de 13-7 en casa y 8-10 en gira. De los ganados, cuando el equipo hace 6 o mas carreras tienen un impresionante récord de 16-2. Mientras cuando hacen menos de 6 carreras van con 5-15.

Solo restan 28 juegos, de los cuales serán 13 en casa y 15 en el camino, de esta temporada que ha sido vertiginosa.

La gran pregunta que todos nos hacemos es, si le alcanzará al Águila para avanzar en el playoff con lo que tiene, para mi punto de vista, si habrá playoff. Pero considero que hay puntos que reforzar para poder avanzar a la serie del rey, porque no. Uno de ellos será un pitcher abridor más, si bien los abridores han tenido grandes actuaciones. Sorprende que Delgado, Reyes y González, tengan una actuación tan pobre en algún juego, que ha costado derrotas desde muy temprano en el juego.

También considero que, aunque ha tenido una labor destacada como cerrador Ivan Zavala, no es un rol que se le hubiera encomendado en su carrera. Por lo que un cerrador como Ronald Belisario, a quien vimos con Campeche, no le vendría mal al equipo. Los Piratas creo que no tendrán un lugar en el playoff y al Águila le vendría muy bien el ex Dodger.

Con esos dos movimientos, el Águila podrá aspirar no solo a llegar a playoffs. Sino a avanzar incluso a disputar el campeonato en esta temporada 2021.

Nos vemos en el parque!!!

