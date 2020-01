El brutal récord del Barcelona de Quique Setién

View this post on Instagram

T’estimo molt mama ❤️ Et vaig poder dir tot el que necessitava dir-te així que ara només queda dir-te que et prometo que no deixaré mai de lluitar com tu ens has ensenyat fins a l’últim moment . M’has donat una lliçó de vida sempre sent positiva i alegre fins i tot en els moments més difícils. Fins a l’últim moment has estat amb un somriure a la cara i sempre t’has preocupat per tothom. Et prometo que faré que et sentis orgullosa del fill i de la familia que tens. Hem disfrutat moltíssim amb tu i sé que sempre estaràs al nostre costat. Ets la millor mare del món . T’estimo molt ❤️