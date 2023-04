El Barcelona confirman contacto con Messi.

El vicepresidente del club confirmó que le gustaría el regreso del jugador al equipo; Xavi Hernández lo apoya.

El vicepresidente del Futbol Club Barcelona, Rafael Yuste, reconoció que se encuentran en contacto con Lionel Messi para su posible regreso con el conjunto catalán.

“Estamos en contacto con Messi y nos encantaría que volviese”, declaró durante la presentación de un acto institucional del club en la Barca Academy World Cup.

Dijo que Messi y su familia se encuentran enterados de la situación. Pese a la salida inesperada del jugador espera que la historia entre él y el club termine bien.

“Sabe Leo y su familia el afecto que les tenemos. Participé en las negociaciones que en su día no llegaron a buen punto, por desgracia, y tengo esa espina clavada. Por supuesto me encantaría que volviese y seguro que muchos aficionados comparten mis palabras. Creo que las historias en la vida deben acabar bien y por eso tenemos contacto con Messi, por supuesto”, reiteró.

En marcha el XI Torneo Aquabel Plus

Julio Urías consigue triunfo 50 con Dodgers

Agregó que han tenido conversaciones con el padre de Leo, Jorge Messi y mantienen una buena relación.

“Por ahora me es difícil hablar de Leo porque no quiero que el PSG interprete mal mis palabras”, concluyó el estratega. Hasta ahora se desconoce la opinión de Leo y su familia al respecto.

El estratega del Barcelona, Xavi Hernández, habló al respecto en rueda de prensa previo al enfrentamiento entre el Elche y Barcelona.

El director técnico declaró que desea que vuelva Messi, pero se encuentran concentrados en LaLiga.

El Barcelona confirman contacto con Messi.

Finalmente, “Claro que estoy enamorado de Leo. Le he visto crecer. Hemos sido compañeros, he visto el futbolista que es. La afición está ilusionada con un último Last Dance como Michael Jordan”, declaró Xavi Hernández.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ