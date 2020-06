El aterrador momento que vivió esta estrella del Milán. Samu Castillejo, futbolista del Milan, reveló un duro momento que le tocó vivir. El español confesó que fue víctima de un atraco donde dos individuos lo amenazaron con una pistola.

El talentoso mediocampista español recordó el ‘trago amargo’ en charla con ‘El Larguero’. La figura del Milan relató que el asalto se dio a plena luz del día y reconoció que lo más duro del atraco fue cuando lo apuntaron a la cara con la pistola.

“Estaba volviendo y pasaba por el supermercado, uno que queda cerca de casa. Estaba lleno de gente, a plena luz del día. Cuando estaba estacionado, vi que se acercaban dos chicos en una moto. Venían muy rápido. En ese momento pensé que me querían robar. Todo tenía mala pinta”, comenzó su relato Castillejo.

“Cerré la puerta del auto, pero el que iba atrás se bajó con una pistola. Ahí es donde sucedió todo. Me pidió que abra la puerta. No sé quién estaba más nervioso. Era plena luz del día, y mucha gente miraba. Pasó todo muy rápido. No me dio tiempo ni a pensar lo que estaba pasando”, abundó en su historia el español.