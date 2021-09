El Águila de Veracruz realiza homenaje a Diego López. Después de ganar oro, plata y bronce y ser el máximo medallista de la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, el para nadador veracruzano Diego López regresó a Veracruz y visitó el estadio Beto Ávila, casa de El Águila de Veracruz.

Diego López, originario de Xalapa, Veracruz, recorrió el parque Deportivo Beto Ávila con Carlos Suárez, Director Operativo de la organización porteña, quien le explicó cada rincón del estadio.

“El Misil”, como también se le conoce a López, compartió su experiencia de ganar tres medallas olímpicas para México en la disciplina de Para Natación y buscará el máximo galardón deportivo en México: Premio Nacional del Deporte.

“Contento por esas tres medallas paralímpicas que me traigo, muy agradecido con Dios, con la gente que me ha apoyado. Voy a buscar cerrar con broche de oro este año, me voy a postular otra vez para el Premio Nacional del Deporte”.

“Sería la ‘cereza del pastel’, con este resultado, soy un fuerte contendiente, sé que varios compañeros igual, pero bueno, me siento muy contento con este resultado y cerrar el año de la mejor forma”, reveló el multimedallista veracruzano.

El Águila de Veracruz realiza homenaje a Diego López; lo invita a realizar el primer lanzamiento de un juego en 2022

Diego López destacó los accesos y lugares para personas con discapacidad con los que cuenta actualmente el parque Beto Ávila. “Agradezco que se tome en cuenta a las personas con discapacidad, creo que debemos, poco a poco, hacer el cambio y se está viendo en el estadio de El Águila”, señaló López.

El tritón veracruzano recibió la invitación de la Directiva de El Águila de Veracruz, para lanzar la primera bola en un juego durante la próxima temporada.

“Para mí sería un honor esa invitación, con mucho gusto, poder estar en un juego y darle esa buena vibra al equipo, para que caigan los buenos resultados y lleguen a los primeros lugares, que es lo que se merecen”, comentó el xalapeño.

Diego López, para nadador, ganó medalla de oro en los 50 metros libres, categoría S3; presea de plata en los 200 metros libres, categoría S3 y bronce en los 50 metros dorso, categoría S3, en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

El multimedallista veracruzano estará unos días más en el Puerto de Veracruz e iniciará con su preparación para sus competencias del próximo año.

