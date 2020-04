Egidio Arévalo: Me hubiera gustado jugar en Boca.

El experimentado mediocampista uruguayo repasó las veces que estuvo cerca de vestir la Azul y oro y opinó de la situación de Cavani.

Egidio Arévalo Ríos tiene una larga trayectoria en el fútbol vistiendo varias camisetas en Uruguay, Argentina y sobretodo en México, al mismo tiempo que defendiendo la camiseta de la Celeste por varios años.

El uruguayo habló con El Crack Deportivo en FM 95.5 y confesó que le quedó la cuenta pendiente de jugar en Boca.

“Se habló en varias oportunidades de mi llegada a Boca. Incluso llegué a hablar un par de veces con Guillermo (Barros Schelotto), que me quería en el plantel”.

“Pero no se dieron las condiciones o no hubo acuerdo con mi representante, no sé bien qué pasó. Jugar en Boca es una materia que me quedó pendiente en mi carrera”.

“Se disfruta mucho jugar ahí adentro. Porque es verdad que late, se siente. Quizá los jugadores experimentados estamos un poco más acostumbrados a esas adversidades, pero a los jóvenes les puede jugar en contra.

Por eso hay que hablarles mucho e intentar sacarles ese estrés para que disfruten del partido”, explicó el experimentado volante de 38 años.

Además fue consultado por el futuro de Cavani, que no seguirá en el PSG.

“No sé qué puede pasar con Edi, es algo que debe decidir él”.

Además comentó que “desconozco si tendrá otras ofertas y si su idea es volver ahora a Sudamérica”.

“Sí puedo decir que sería bueno verlo con la camiseta de Boca y que es un jugador hecho a la medida del club”.

Finalmente, dijo que “tiene un despliegue bárbaro, a nosotros en la selección nos daba una mano tremenda”.

