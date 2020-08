Efraín Juárez desea entrenar a Pumas. Efraín Juárez puso fin a su carrera como futbolista en 2019 y de inmediato comenzó su trayectoria en los banquillos, al aceptar una propuesta para ser asistente técnico de Ronny Deila en New York City, que pertenece a la Major League Soccer. A pesar de haber jugado en equipos importantes de la Liga Mx, de emigrar a Europa y de disputar una Copa del Mundo, el exjugador aseguró que tiene un gran pendiente.

¡Afición de Pumas! 🙌 ¿Cómo les caería Efraín Juárez de entrenador? 🤔https://t.co/fw134dU5Uw — Futbol Picante (@futpicante) August 23, 2020

En entrevista con ESPN, Juárez habló de su deseo de haber jugado nuevamente en Pumas, escuadra con la que debutó como profesional, previo a su retiro de las canchas. A pesar de que no logró cumplir este objetivo, el otrora lateral mencionó que no pierde la esperanza de en algún punto volver al conjunto Universitario como entrenador.

La promesa de Efraín Juárez a Pumas… 🤩https://t.co/zJjQ9JI1ZM — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 23, 2020

”Realmente la espina que me quedó fue quizá haber jugado mis últimos años o algún tiempo antes de retirarme con mis Pumas, porque a mis Pumas les debo todo; estoy agradecido como persona, como jugador, como profesional, bajo los valores que tiene el club y la Universidad; y siempre tuve la espinita de haber regresado, pero seguramente si los planetas se alinean por qué no pensar en regresar como técnico. Hay que prepararse, esa es la realidad, y todo lo que me dieron ellos retribuírselos de una manera diferente”, expresó a ESPN.

Asimismo, Juárez dio a conocer que en algún punto tuvo la oportunidad de jugar de nueva cuenta con los Pumas, tras recibir un llamado de Jesús Ramírez, presidente deportivo de los Felinos, en diciembre pasado, pero determinó rechazar la propuesta, debido a que ya había decidido ser auxiliar técnico en el club New York City.

“Sí (hubo una opción de regresa), en diciembre tuve una plática muy informal con Chucho (Jesús) Ramírez (vicepresidente de Pumas), charlamos y quedamos de seguir platicando pero yo tenía que tomar una decisión y la tomé (para ser auxiliar del NYCFC), no podía esperar mucho, no sé qué hubiera pasado, pero son circunstancias de la vida, decisiones y ahora me estoy preparando para que a lo mejor en un futuro pueda regresar en la posición de técnico”, concluyó.

Efraín Juárez forma parte del cuerpo técnico de Ronny Deila, quien fue su técnico en el Valerenga noruego en 2019. Por un par de años de diferencia, no coincidieron en el Celtic de Glasgow. 😱 ¿Listos para el New York Red Bulls – NYC FC? 👀 #MLS pic.twitter.com/dTl8cBduzW — MLsin Muros (@MLsinMuros) August 20, 2020

Efraín Juárez debutó en 2008 con los Pumas y en 2010 dejó este equipo al fichar con Celtic. Además, durante su estancia en Europa, jugó con Real Zaragoza. En 2012 regresó a la Liga Mx como jugador de América y en 2013 fue contratado por los Rayados de Monterrey. Juárez incursionó en la MLS en 2018 con Vancouver y finalmente colgó los botines como elemento del conjunto noruego Valeranga Football.

