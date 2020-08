Eduardo Rodríguez se perderá la temporada de MLB. Los Medias Rojas de Boston dieron a conocer este sábado que el lanzador Eduardo Rodríguez se perderá toda la temporada 2020, debido a un problema cardíaco. El venezolano fue diagnosticado hace algunas semanas con miocarditis (inflamación del corazón).

El pitcher contrajo COVID-19 previo al comienzo de los campos de entrenamiento de verano y se reincorporó el pasado 18 de julio con el equipo. Sin embargo, Boston determinó desactivarlo del roster tras detectar su padecimiento en una resonancia magnética. El equipo cree que su afección se debe al combate de su cuerpo contra el coronavirus.

Eduardo Rodriguez not returning due to myocarditis is a reminder that this virus has a wide range of effects, even on the healthy athlete. https://t.co/rnUgdVMNKh

— Stephania Bell (@Stephania_ESPN) August 1, 2020