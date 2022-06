Eduardo Derbez campeón del Western Junior Championship.

El golfista mexicano Eduardo Derbez hizo historia al convertirse en el primer jugador de nuestro país en lograr el campeonato del Western Junior Championship, evento que se disputó del 20 al 23 de junio en Naperville Country Club, campo ubicado en Naperville, Estados Unidos.

El jugador del Club de Golf Valle Alto entregó tarjetas de 66-71-69 durante las primeras tres jornadas de juego. Sin embargo, su ronda final estuvo plagada de altibajos, luego de registrar cuatro birdies, un bogey y dos dobles bogeys para firmar un 74 (+2).

Con un acumulado de 280 impactos, 8-bajo par, el regiomontano, quien consiguió el score más bajo en la categoría 18 y menores varonil, durante la última edición del Campeonato Nacional Interzonas “Lorena Ochoa”, empató en la cima del tablero con el estadounidense Camden Smith.

“Empecé con bogey en el uno, pero me recuperé con birdie en el dos. De ahí fueron sólo pares hasta que cayó otro birdie en el nueve. En el 10 un mal swing me hizo perder dos golpes, pero logré embocar un par de buenos putts para llevarme birdie en el 11 y 12. En el 16 hice otro doble que me costó ir a playoff”, comentó Derbez Torres, representante de la Federación Mexicana de Golf.

Finalmente, el golfista regiomontano aseguró que a pesar de no haber jugado su mejor golf se sentía con confianza en el hoyo de desempate, ya que en el LXXI Campeonato Nacional – XXV Edición Internacional, que se llevó a cabo en La Vista Country Club, también logró quedarse con el título por esa vía.

“La última vez que jugué un playoff fue en Puebla, jugué muy tranquilo y lo gané. Tenía un buen recuerdo de esa vez y sabía que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar”. Sentenció ‘Edu’, quien derivado de esta victoria tendrá una exención para participar en el Western Amateur.

El Western Junior es el torneo juvenil más antiguo de los Estados Unidos y ha sido una prueba por la que han pasado estrellas del golf mundial como Tiger Woods, Phil Mickelson, Rickie Fowler, Collin Morikawa, Scottie Scheffler; así como los veteranos Fred Couples, Craig Stadler, Corey Pavin y Jim Furyk.

Link para ver los resultados: https://www.golfgenius.com/pages/8460245272901993676

