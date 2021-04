Edson Álvarez: ‘Nos llueven críticas por todos lados.

El mediocampista del Ajax asegura que el mexicano habla sin conocer el contexto de Europa.

Edson Álvarez criticó la poca paciencia y falta de solidaridad que tiene el mexicano con el jugador nacional que juega en Europa. Además aseguró que le costó adaptarse cuando llegó al futbol del viejo continente, pero resaltó que poco a poco se ha ganado un lugar en el Ajax.

Edson asegura que el mexicano suele hablar sin conocer el contexto de lo que es Europa, no solo el jugar sino el vivir en otro país y la adaptación que tiene que haber para rendir a un buen nivel en la Eredivisie .

“El mexicano habla, el mexicano habla, y no tiene la más mínima idea de lo que pasa acá. Mucha, como lo dices, somos muy pocos mexicanos que estamos en Europa, y como somos pocos. Somos el foco de atención y llueven críticas por todos lados. Hay que aprender, disfrutar también, disfrutar que no cualquiera puede estar de este lado, la gente siempre va a hablar, no pasa nada”, comentó en charla con Embajadores Aztecas.

Sin esconderse, Edson acepta que le ha costado la adaptación al futbol europeo, pero entiende que es parte del proceso y así lo ve, pues reconoce que otros jugadores se han adaptado más rápido.

“Todo lleva un proceso de adaptación, no todos los jugadores son iguales, a mí me costó un poco más, me siento muy bien, trato de llevar a cabo lo que el entrenador me pide, a final de cuenta él es quien poner a los jugadores. Me siento en un buen momento, pero se trabaja por más, soy una persona que no se queda conforme con nada y quiero seguir aprendiendo”.

Finalmente, Edson resaltó que los partidos amistosos del Tri sean en el viejo continente con equipos de alto nivel pensando en la próxima Copa del Mundo y en medirse a rivales de esta envergadura.

“Seguimos teniendo partidos de preparación, de todo hay mucha enseñanza, más cuando es jugar contra europeos. Ojalá podamos seguir sumando partidos en Europa, porque te dejan mucho aprendizaje, obviamente ganas o a veces pierdes. Pero siempre hay algo que aprender, pero a base de eso el equipo puede mejorar”.

“Esto es para que el día de mañana, te toquen equipos europeos en el Mundial de Qatar 2022. Y estés listo, y sepas a lo que te enfrentas”, cerró.

