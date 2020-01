Edson Álvarez no ve acción en el triunfo de Ajax

Jefes avanzan al Super Bowl LIV tras vencer a Titanes. Los Jefes de Kansas City accedieron al Super Bowl por primera vez en 50 años al vencer 35-24 a los Titanes de Tennessee. Por segunda semana consecutiva, Kansas City vino de atrás y se quitó de encima una desventaja de doble dígito para avanzar al juego por el campeonato de la NFL, en el que se medirán al ganador del choque entre Green Bay vs San Francisco.

La estrella del partido fue el vigente Jugador Más Valioso de la liga, Patrick Mahomes, quien firmó una gran actuación al conseguir tres pases de anotación y uno más por tierra. Mahomes guio a su ofensiva a tres series anotadores consecutivas que borraron una ventaja inicial de 10-0 de Tennessee.

Los Titanes sorprendieron a los Jefes al tomar la delantera en el primer cuarto del Juego de Campeonato de la Conferencia Americana. Tras un gol de campo de Greg Johnson, Derrick Henry coronó una serie ofensiva con un acarreo de touchdown para poner la pizarra 10-0 en favor de la visita.

Jefes avanzan al Super Bowl LIV tras vencer a Titanes

Kansas City respondió fuertemente y se hizo presente en el partido. El primer pase de anotación de Mahomes fue dirigido a Tyreek Hill, quien cruzó el plano tras atravesar de lado a lado el campo.

Los Titanes no se achicaron y de inmediato respondieron con una marcha imponente que duró poco más de nueve minutos y terminó en un pase de touchdown de Ryan Tannehill al tackle ofensivo Dennis Kelly para mantener su liderato en doble dígito de puntos.

Los Jefes anotaron en su siguiente oportunidad con una nueva conexión de Mahomes a Hill. Tras detener a la ofensiva de la visita, Kansas tomó la delantera de la final a escasos segundos de que culminara la primera mitad. Patrick Mahomes corrió hacia su izquierda y rompió algunas tackleadas para conseguir un touchdown terrestre de 27 yardas.

El tercer cuarto no trajo puntos y fue hasta el último periodo que los Jefes concretaron su boleto al Super Bowl. Al abrir el último cuarto, Damien Williams incrementó el liderato de su equipo con un touchdown terrestre de tres yardas. Dos series después, Mahomes consiguió su tercer pase de anotación con un bombazo de 60 yardas con Sammy Watkins que puso el partido 35-17.

Tennessee respondió con un touchdown de Tannehill a Anthony Firkser que dejó el marcador final en 35-24 en favor de Kansas City.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.