Edson Álvarez modela nueva playera del Ajax.

El volante mexicano lució una jersey inspirada en el histórico equipo de 1971, campeón de Europa.

Edson Álvarez, jugador del Ajax de Ámsterdam, presumió la nueva jersey de su club en la Eredivisie y que es su tercera equipación para la próxima campaña.

La nueva indumentaria, en negro con vivos en dorado, es la equipación oficial que el conjunto dirigido por Erik ten Hag usará para la campaña europea.

A post shared by Edson Alvarez.🦁 (@edsonnalvarez) on Aug 20, 2020

El mexicano fue no de los que lució el nuevo jersey, además de que él mismo lanzó un mensaje con el motivo en sus redes sociales: “De sangre, sudor y lágrimas. Por los años dorados”.

El nuevo uniforme del Ajax está inspirado en el equipo que, en 1971, conquistó la Copa de Campeones de Europa (actual UEFA Champions League).

La Final de aquel año se llevó a cabo en el Estadio Wembley y la escuadra de Ámsterdam, ya con el legendario Johan Cruyff en sus filas. Derrotó al Panathinaikos de Grecia y, de esta forma, los holandeses se alzarían con el primer título de esta índole en su historia.

De esta forma, la escuadra actual honrará al conjunto que lo inició todo en aquel año de 1971.

"Este es nuestro kit europeo 20/21

𝘍𝘳𝘰𝘮 𝘣𝘭𝘰𝘰𝘥, 𝘴𝘸𝘦𝘢𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘦𝘢𝘳𝘴⁣

𝘛𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘰𝘭𝘥𝘦𝘯 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴.⁣

𝘞𝘦 𝘤𝘦𝘭𝘦𝘣𝘳𝘢𝘵𝘦 𝟎𝟐.𝟎𝟔.𝟕𝟏.⁣

⁣

This is our European kit 20/21

⁣#ReadyForSport #ForTheFuture pic.twitter.com/gMLlcWQSym

— Edson Álvarez (@EdsonAlvarez19) August 20, 2020