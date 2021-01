Edson Álvarez explota contra Ajax por su inactividad. Edson Álvarez llegó como una de las grandes contrataciones de Ajax en el verano de 2019, sin embargo, las cosas no han salido ni para el histórico club neerlandés ni para el mediocampista mexicano. Ante la falta de actividad en el último año y medio, el Machín rompió el silencio y aseguró que no está de acuerdo con la decisión del entrenador Erik ten Hag de mantenerlo en la banca.

💥Edson Álvarez EXPLOTA por ser banca en el Ajax💥 https://t.co/zTWgvhTwa8 pic.twitter.com/pHA9PT1kLB — MedioTiempo (@mediotiempo) January 27, 2021

“Como jugador no te gustan las decisiones, no te gusta estar en el banco, a mí me molesta mucho porque sé la clase de jugador que soy. Yo solo me pongo a disposición del técnico, del equipo, para que cuando me toque entrar, como lo he venido haciendo, pueda responder y que la gente vea lo que puedo dar”, expresó Álvarez en entrevista para el canal de YouTube de Ajax.

Asimismo, el mediocampista criticó el sistema migratorio de los Países Bajos, el cual lo privó de estar a lado de su pareja e hija. Tras casi dos años de haber migrado a esta nación, finalmente Edson pudó estar acompañado de su familia, por lo cual expresó su felicidad.

“Mi novia y mi hija llegaron la semana pasada después de dos años, es mucha felicidad, estoy contento por estar con ellas, pero también un poco confundido porque cómo es posible que pase eso”, añadió.

Edson Álvarez en entrevista con el canal oficial del Ajax.



"Mientras esté acá voy a luchar como siempre."

"Si trabajas duro las cosas llegan." "Como jugador no te gusta estar en la banca. A mí me molesta mucho porque sé la clase de jugador que soy." https://t.co/9rA0F8zEUp — Daniel Reyes V. (@barracudo) January 26, 2021

Edson Álvarez solamente ha disputado 10 partidos en la temporada 2020-2021 de la Eredivisie y suma 420 minutos en esta Liga. Además, jugó cuatro compromisos en la Champions League y otros dos en la Copa de los Países Bajos.

