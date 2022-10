Edson Álvarez decepcionado por no ir al Chelsea.

El mexicano resaltó que pronto le llegará una oportunidad grande, ya sea en invierno o en verano.

Tras no concretarse el fichaje con el Chelsea, Edson Álvarez reveló a ESPN de Países Bajos ue está decepcionado por no cumplir el sueño de recalar en la Premier League, por lo que espera una oportunidad más adelante para irse.

“Estoy muy decepcionado por eso. Pero estoy convencido de que algún día otro gran club vendrá por mí. Este invierno, o en verano. Por ahora solo puedo concentrarme en el Ajax”.

Fue en los últimos dos días de la ventana veraniega cuando los Blues pusieron 50 millones de euros sobre la mesa del Ajax para fichar al mediocampista mexicano, pero los neerlandeses no aceptaron y Edson presionó al faltar a un entrenamiento.

“Por supuesto que hubo interés por parte del Chelsea. Nadie esperaba que hiciera otra oferta. Era una situación difícil. Ajax realmente no podía ir a ninguna parte. No podía hacer nada más. No tenía un jugador en mi posición. Por supuesto que luché hasta donde pude. Yo tampoco quería hacer eso demasiado”.

Álvarez jugará de titular en Qatar 2022 con México y sabe que las posibilidades de ir al Chelsea u otro equipo grande son amplias, pues quiere darle una mejor vida a su familia y crecer en un futbol más competitivo.

“Una mejor competencia, una mejor vida para ti y para tu familia. Porque de eso se trata al final. Siempre he pensado para mí que estoy aquí por mi amor por el fútbol, pero también por mi familia. Que estén bien, que pueda cuidar a mis hijos y a mis padres”.

