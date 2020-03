Edson Álvarez busca salir de Ajax en el mercado de verano. A pesar de que aún no completa su primera temporada con Ajax, Edson Álvarez analiza la posibilidad de dejar al club debido a la falta de actividad. De acuerdo al diario neerlandés ‘De Telegraaf’, el canterano de América no siente respaldo por parte del entrenador del equipo, Erik ten Hag, y esperaría opciones para salir de la institución.

Asimismo, este medio reportó que el mexicano tuvo un par de ofertas durante el pasado mercado invernal de transferencias, sin embargo, los Ajacied declinaron negociar a su juvenil jugador. Esto despertó la esperanza del seleccionado nacional, quien vio la oportunidad de tener mayor actividad con su equipo.

De acuerdo a lo reportado por este diario, Tottenham y Gálaxy de Los Ángeles habrían pujado por el polifacético futbolista, pero la directiva de Ajax, encabezada por el director Marc Overmars, rechazó negociar con estas escuadras.

Contrario a su creencia, Edson Álvarez continúa relegado por ten Hag y apenas ha disputado tres partidos en 2020: uno en la Eredivisie, uno en la Europa League y otro en la Copa de los Países Bajos.

Aunado a los problemas para jugar con Ajax, Álvarez expresó su tristeza por no poder vivir con su esposa e hijas, quienes no acompañan al mexicano debido a las leyes migratorias neerlandesas.

📰 Tottenham made a concrete offer for Edson Alvarez in January, but the player was told he cannot leave. Spurs are expected to go in for a second bid in the summer.

[De Telegraaf] pic.twitter.com/UODJQf71x2

