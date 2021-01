Edgar Andrade motivado por aportar al Inter de Xalapa.

El ex-futbolista profesional veracruzano Édgar Bismarck Andrade se dice contento, ilusionado y entusiasmado en poder contribuir a la formación integral de futbolistas veracruzanos, tras el anuncio de su incorporación al proyecto de la Escuela de Futbol Inter de Xalapa.

“Contento por el anuncio y la incorporación al proyecto, es un proyecto con mucho tiempo en Xalapa, actualmente es gente muy seria y que les gusta mucho el futbol y que les gusta apoyar al deporte”.

“Se dieron las circunstancias favorables, y creo que puedo aportar mucho al futbol en Xalapa; con Néstor (Olguín) he jugado en diversas categorías desde juveniles y con Miguel (Cancela) también he coincidido en equipos. Ahora todos nos unimos a este proyecto que no solo será una escuela de futbol sino algo más integral”.

Agregó que “desde el momento que empezamos a platicar todo esto, me ha agradado mucho, poder aportar la experiencia, yo me críe en Xalapa, conozco muy bien a los entrenadores, ahora se tiene que estar mejor preparados para entrenar y brindar un óptimo aprendizaje a niños y jóvenes futbolistas; deseamos que sigan saliendo muchos jugadores de Xalapa hacia el profesionalismo”, indicó Andrade Rentería.

Finalmente, el ex -futbolista de los Tiburones Rojos fue cuestionado sobre el supuesto retorno del equipo escualo ahora a la Liga en Expansión.

“Veracruz necesita y merece a alguien serio, a alguien que le guste mucho el futbol”.

“No tan sólo que lo vea como negocio, sino que lo vea por todo lo que acapara, siempre que haya un proyecto serio la afición de Veracruz lo apoyará”.

“Que la gente que esté al frente de esto se asesore de la mejor manera, ahí son muchos detalles los que tienen que cuidar. Ojalá que lo hagan bien, que tengan gente que quiera sumar, llevar jugadores buenos y hacer un equipo competitivo. Todos los veracruzanos apoyaremos un proyecto serio y que sea verdad”, señaló finalmente.

