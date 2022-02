Eddy Reynoso ofrece a Chávez Jr unirse al Canelo Team.

El hijo de la leyenda del boxeo mexicano confesó que el equipo de Saúl Álvarez lo quiso de su lado para no confrontarlo.

Julio César Chávez Jr. confesó que Eddy Reynoso, entrenador personal de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, lo buscó para formar parte de su equipo y así evitar una segunda confrontación bajo el argumento de que no querían que les estropeara unos negocios en los que invirtieron, luego de varios intentos por una segunda función .

Mientras que “me decían: ‘no queremos que nos tumbes la inversión que ya tenemos con el Canelo Álvarez’. Por eso Eddy Reynoso quería entrenarme, para tumbar las posibilidades de una revancha para siempre”. Contó el hijo de la leyenda del boxeo mexicano en su cuenta personal de Instagram a través de un live.

“Creyeron que Canelo se iba a quedar con todo, pero pude igualar un poco lo que quería metiéndome de otras maneras al juego aparte de boxear. El sistema poco a poco me fue empujando y me decían que no me querían ni para esto ni para lo otro.

Además “Eddy me quiere entrenar, es buena persona, pero prefiero subir sin la condición de estar ahí junto a él (Álvarez)”. Indicó julio César Chávez Junior en una extensa transmisión de más de hora y media.

Finalmente, la vez que Canelo y Julio César Chávez se enfrentaron fue en mayo de 2017 y el multicampeón lo venció por decisión unánime tras imponerse 10-9 en 12 rounds.

