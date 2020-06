Dwight Howard rechaza retorno de la NBA y apoya a Kyrie Irving. A poco más de un mes de la reanudación de la temporada 2019-2020 de la NBA, un grupo de jugadores han levantado la voz y expresaron su rechazo a regresar a las duelas. Dwight Howard, integrante de los Lakers de Los Ángeles, se unió a la petición de Kyrie Irving de no desviar la atención en estos momentos y de continuar en la lucha por la igualdad social en Estados Unidos.

Dwight Howard: "Estoy de acuerdo con Kyrie. El basket no es necesario en este momento. Me encantaría ganar mi primer campeonato, pero la unidad de mi gente sería un campeonato más grande. Cuantas menos distracciones mejor, no habrá basket hasta que resolvamos las cosas”. pic.twitter.com/4QyFIm6Wln — TIRO LIBRE 🏀 (@tirolibreNBA) June 14, 2020

“Estoy de acuerdo con Kyrie, el basquetbol como entretenimiento no es necesario en este momento y solo sería una distracción. Seguro que no nos distraerá a nosotros los jugadores porque tenemos mayores recursos a la mano, pero nuestra comunidad no los tiene”, declaró Howard en un comunicado emitido a CNN.

Dwight Howard y su posición en contra de la reanudación de la temporada en la NBA:

"Nada me gustaría más que ganar mi primer campeonato de la NBA. Pero la unidad de mi gente sería un campeonato ganado aún más grande". pic.twitter.com/uou84mevML — NBA Para Todos (@EnLineaNBA) June 14, 2020

La noche del viernes, Kyrie Irving sostuvo una conferencia telefónica con al menos 80 jugadores de la NBA y manifestó su negativa al regreso a las actividades en medio de la pandemia de COVID-19 y de las protestas que se viven en diferentes ciudades de la unión americana en reclamo a la igualdad social.

Dwight Howard rechaza retorno de la NBA y apoya a Kyrie Irving, pide centrar la atención en la lucha por la igualdad social en este momento

“No apoyo ir a Orlando. No estoy con el racismo sistemático y la basura. Algo huele un poco mal. Queramos admitirlo o no, somos marcados como personas negras cada día que nos levantamos”, habría expresado ‘Uncle Drew’ durante su participación en la plática.

Donovan Mitchell, Carmelo and Dwight Howard were among players who spoke about possibly sitting out, per @ShamsCharania pic.twitter.com/GUMQrUaqgx — Bleacher Report (@BleacherReport) June 13, 2020

Hace unos días, la NBA aprobó el retorno a las actividades para 22 conjuntos, los cuales deberán concentrarse en el Disney World Resort, ubicado en Orlando, Florida. El resto de la temporada se disputará en esta sede, bajo un estricto control de seguridad.

Síguenos en Twitter @ElDictamen