Duvernay-Tardif de Chiefs decide no jugar por coronavirus.

El liniero ofensivo de los Kansas City Chiefs, Laurent Duvernay-Tardif es el primer jugador de la NFL en negarse a jugar la próxima temporada debido a la pandemia por coronavirus.

El anuncio que hizo el viernes dejó claro su temor por un posible contagio de COVID-19.

“Esta es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida, pero debo seguir mis convicciones y hacer lo que creo que es correcto para mi personalmente” escribió en su perfil de twitter el jugador.

“Por ello decidí la opción de exclusión negociada por la Liga y la NFLPA (sindicato de jugadores) y oficialmente excluirme de la temporada 2020”.

My decision regarding the 2020 NFL season pic.twitter.com/jrY3nZfNWO

— Laurent D. Tardif (@LaurentDTardif) July 25, 2020